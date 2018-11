O Luxemburgo está em terceiro lugar entre os países da Europa com as rendas mais altas, a rondar os 2.203€, de acordo com a empresa suíça UBS.

Rendas no Luxemburgo estão entre as mais altas da Europa

Sibila LIND O Luxemburgo está em terceiro lugar entre os países da Europa com as rendas mais altas, a rondar os 2.203€, de acordo com a empresa suíça UBS.

Encontrar uma habitação no Luxemburgo não é fácil, e ter capacidade financeira para a pagar ainda menos. Segundo a empresa financeira suíça OBS, o custo de alugar um apartamento recém-construído no Luxemburgo, em 2018, ronda os 2.203€, colocando o país em terceiro lugar entre as cidades europeias mais caras. Paris ficou em primeiro lugar, com a renda a rondar os 2.535€, seguido de Londres, com 2.263€.

Fonte: OBS

Ao incluir todas as cidades do mundo, o Luxemburgo continua a ocupar um lugar alto no ranking, ficando em sétimo lugar. Já em primeiro fica Hong-Kong, com uma média de 3.469€ , seguido de Nova Iorque, com 3.371€.

Encontrar um apartamento no Luxemburgo pode ser mais duro que uma entrevista de emprego. Numa reportagem do Contacto publicada em setembro, um entrevistado afirmou que as agências exigiram-lhe cópias do contrato de trabalho, B.I. e folhas de salário, para além de fazerem perguntas pessoais.

Com leis que não são aplicadas e a desregulamentação no setor, a balança continua a pender a favor dos proprietários e agências. Muitos são forçados a sujeitar-se ao que encontram. “Por causa da falta de alojamento, as pessoas têm tendência a precipitar-se: ’Tínhamos uma lista de pessoas atrás de nós em espera, se não aceitássemos haveria outros que aceitariam’”, conta Aline Rosenbaum, jurista da União Luxemburguesa dos Consumidores. Há mesmo quem conheça os seus direitos mas renuncie a exercê-los. “Há pessoas a viver em alojamentos insalubres mas que não ousam sair, porque não sabem para onde ir e se encontrarão um novo alojamento, ou se vão conseguir financiar uma nova garantia locativa e uma nova comissão de agência”, sublinha.

