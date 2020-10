A permissão entra já em vigor este sábado. As idas às compras estão também incluídas nesta autorização de permanência sem restrições. O Sarre vai permitir visitas iguais a partir de dia 5.

Renânia-Palatinado. Residentes do Luxemburgo autorizados a visitas de 24 horas livres de testes covid-19

Paula SANTOS FERREIRA

A permissão na Renânia-Palatinado entra já em vigor este sábado, dia 3 de outubro, segundo anunciou Malu Dreyer no site da Chancelaria deste estado. O Sarre vai permitir visitas iguais a partir de dia 5. Neste período pode-se permanecer nos estados sem apresentar testes negativos nem ficar em quarentena.



A ministra-presidente da Renânia-Palatinado, Malu Dreyer, conseguiu chegar a acordo com o Governo federal alemão e permitir que os residentes do Luxemburgo possam visitar o seu estado durante um período de 24 horas sem ter de mostrar o teste negativo à covid-19, realizado até 48 horas antes, ou ser testado e ficar em quarentena. Isto porque o Luxemburgo está classificado como “zona de risco” pela Alemanha, impondo restrições à livre circulação dos luxemburgueses.

“Todos nós trabalhamos para garantir que as pessoas na região da fronteira possam continuar a viver suas vidas quotidianas. O Governo federal dá nova margem de manobra e vai finalmente discutir o assunto na próxima segunda-feira no gabinete federal. Já no sábado, 3 de outubro, vamos garantir que as pessoas da região de fronteira possam viajar para a Renânia-Palatinado por 24 horas ", declarou Malu Dreyer.



Motivos válidos

Malu Dreyer pretendia que esta autorização fosse de 48 horas, como escreveu ontem o Contacto, mas só conseguiu um acordo para 24 horas sem restrições para os luxemburgueses, franceses e belgas dos estados fronteira com a Renânia-Palatinado.

Assim durante este período de tempo, os vizinhos deste estado alemão podem passar a fronteira por motivos médicos, como consultas marcadas, viagens de negócios ou exames universitários entre outros. As viagens privadas por motivos familiares também estão incluídas.

Os residentes do Luxemburgo podem também continuar a fazer as suas compras ou ir ao restaurante na Renânia-Palatinado, desde que o período não exceda as 24 horas, como fez questão de frisar Malu Dreyer defendendo que a vida dos habitantes do seu estado e a dos luxemburgueses das fronteiras está intimamente ligada.

Esta é uma exceção às restrições gerais impostas pela Alemanha por manter o Luxemburgo como “zona de risco” da Covid-19. A partir do limite de 24 horas já terão de apresentar um teste de despistagem covid negativo, feito nas últimas 48 horas, ou então obrigatoriamente realizar o teste à chegada e ficar em quarentena até o resultado ser conhecido.

Por seu turno, a ordem de quarentena também está levantada para os residentes da Renânia-Palatinado que visitem o Luxemburgo por um período até 72 horas.

Sarre segue exemplo

O estado alemão do Sarre conseguiu uma exceção igual para os vizinhos luxemburgueses, mas que só entrará em vigor a partir de segunda-feira, dia 5 de outubro.

O anúncio foi feito pelo ministro-presidente deste estado alemão, Tobias Hans, esta semana e prevê exatamente o mesmo período de livre de restrições autorizado na Renânia-Palatinado.

Desde há uma semana que o Luxemburgo está classificado como “zona de risco” da Alemanha, tendo a Bélgica e a França (à exceção do Grande Este) passado também a figurar nesta lista vermelha.

Na próxima semana, estão agendadas discussões em Berlim sobre como administrar as áreas de fronteira neste contexto de crise de saúde, adianta o Wort.

