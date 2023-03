Projeto de lei foi apresentado pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel. Objetivo é regulamentar o que ganha também o Grão-Duque Herdeiro.

Projeto de lei

Mais de 500 mil euros por ano. Salário do Grão-Duque vai ser regulamentado

O montante estatal atribuído ao Grão-Duque e ao Grão-Duque Herdeiro vai passar a ser regulamentado. Pelo menos, é esse o desejo do Governo, que apresentou um novo projeto de lei esta semana, pelas mãos do próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Este visa "garantir maior transparência e operar uma separação rigorosa entre os aspetos oficiais e privados dos custos do Tribunal Grão-Ducal", afirma o projeto de lei. Com esta reforma, a lista civil e os custos de representação desaparecem para dar lugar a "uma dotação transparente e mais democrática, na medida em que seja fixada por lei".



Isto completa "os esforços empreendidos nos últimos anos para dotar o Tribunal Grão-Ducal de recursos e métodos de funcionamento que correspondem à imagem de uma monarquia constitucional no século XXI", ou seja, desde a criação da Casa Grã-Ducal em 2020.

Um valor para cinco cargos

O que está em causa? O projeto de lei propõe fixar "os elementos e montantes da dotação atribuída ao Chefe de Estado". Aplica-se também a outras figuras estatais, incluindo o Grão-Duque Herdeiro. "Os donativos atribuídos ao Grão-Duque Regente, Grão-Duque Herdeiro, antigo Chefe de Estado e Tenente-Representante representam subsídios fixos atribuídos ao papel e funções que os beneficiários desempenham no interesse do país", sublinha o texto.

Em termos concretos, se os herdeiros do trono luxemburguês já não quiserem cumprir as suas funções protocolares, deixam de receber qualquer rendimento. A lei prevê que estes donativos estejam "à sua livre disposição" e isentos de impostos, tal como os rendimentos das suas residências. Para ter direito ao pagamento, o beneficiário deve ser maior de idade.

Subsídio de mais de 500.000 euros para o Grão-Duque

Como é calculado este subsídio? Quanto aos funcionários públicos, é fixado por pontos índices, que permitem calcular uma compensação anual, paga em prestações mensais.

O projeto de lei prevê um subsídio anual de 523.103 euros para o Grão-Duque regente ou 24.674 pontos de índice). Para o Grão-Duque Herdeiro, o valor previsto será de 217.985 euros (10.282 pontos de índice).

O Chefe de Estado cessante, um cargo não ocupado desde a morte do Grão-Duque Jean, em 2021, receberá também 217.985 euros por ano, tal como o Tenente Representante.



No entanto, o novo projeto de lei estabelece um limite: a acumulação de funções não dará direito a várias subvenções. A lei sublinha igualmente que estes montantes estão sujeitos a indexação, como é o caso de todas as remunerações do setor público.

O projeto de lei tem agora de passar por todas as etapas exigidas pelo processo legislativo luxemburguês antes de ser votado no Parlamento. Espera-se que a lei entre em vigor a 1 de julho.



Dois tipos de compensação Atualmente, o Chefe de Estado recebe dois tipos de compensação que se destinam a ser complementares: a lista civil e as despesas de representação. Nos últimos anos, a lista civil tem sido utilizada pela administração do Chefe de Estado "para remunerar funcionários ao serviço do Soberano que não são funcionários do Estado, para cobrir necessidades adicionais temporárias e excecionais de pessoal e para pagar as pensões complementares dos funcionários reformados da administração dos bens do Grão-Duque", afirma a lei. Quanto às despesas de representação, são atualmente utilizadas "como meio de remuneração para o Grão-Duque, o Grão-Duque Herdeiro e, quando aplicável, o Grão-Duque Cessante".

