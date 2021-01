Um dos maiores problemas que a pandemia trouxe à humanidade foi ter-lhe roubado a possibilidade de afeto. Sérgio Mendes, pároco da Missão Católica Portuguesa no Luxemburgo fala dos desafios que o mundo enfrentou em 2020 e na esperança com que é obrigatório olhar para 2021.

Luxemburgo 4 min.

Religião. A oportunidade de recomeçar

Ricardo J. RODRIGUES Um dos maiores problemas que a pandemia trouxe à humanidade foi ter-lhe roubado a possibilidade de afeto. Sérgio Mendes, pároco da Missão Católica Portuguesa no Luxemburgo fala dos desafios que o mundo enfrentou em 2020 e na esperança com que é obrigatório olhar para 2021.

“Ficámos sem palco para as nossas vidas, foi isso que aconteceu”, resume o padre Sérgio Mendes quando se lhe pergunta o que mudou com a pandemia. “Não é comparável com nada que tenhamos vivido antes. A covid-19 isolou-nos, roubou-nos a possibilidade de afeto, e a perda de contacto humano só se pode traduzir num enorme empobrecimento. Mas também há lições válidas que podemos tirar destes meses. E é bom que pensemos nelas.”



A sua própria vida transformou-se, e não foi pouco. “De repente passei a ter o que nunca tive: domingos livres.” Tinha em regras três missas para celebrar nesse dia – às oito da manhã em Bonnevoie, para 500 pessoas, às 10h30 em Cents, para 250, e às cinco da tarde no Sacré-Coeur, para mais 400. “De repente vi-me de mãos e pernas atados, por mim, que tive de inventar novas formas de chegar aos fiéis, mas também nas pessoas que vinham às missas, porque uma parte delas tem mais de 60 anos e constitui um grupo de risco.”

Tentou reinventar-se. Aos sábados à tarde gravava as missas em Bonnevoie para que os fiéis as pudessem escutar no dia seguinte através da Rádio Latina. Depois começou a usar as redes sociais para chegar ao rebanho. E era vê-lo a pegar na viola e sacar de uns acordes, a partilhar orações e reflexões bíblicas, sempre no esforço de atenuar a solidão a que quem se sentia sozinho. “Senti muitas vezes a depressão que as pessoas sentiram por estarem fechadas, e como muitas vezes se julgavam por isso com o direito de maltratar o outro. Sempre pensei que é muito importante contrariar esse discurso. Se não o podia fazer nos palcos habituais, tive de criar novos.”

Os vídeos somam centenas de visualizações. Recebe mensagens de portugueses que estão em França e na Suíça e que asseguram acompanhar religiosamente as missas pela rádio e as sessões de oração. “Se há tanta gente a acompanhar, é porque também há fome de fé nestes tempos difíceis.” E então o discurso também de se adaptar. Como impregnar de esperança a quem soma uma desilusão atrás da outra?

Baralhar e dar de novo

Uma das coisas que mais custou ao padre Sérgio nestes tempos foi ver famílias a passarem por cada vez maiores dificuldades e não ter forma de apoiá-las. “Sem missas não há peditórios. Sem podermos abrir o nosso restaurante na Santa Casa ficámos sem o financiamento que nos permite pagar o lugar onde organizamos a catequese, os grupos de jovens e adultos, e de onde parte o apoio para os mais carenciados. Não somos só nós, todas as instituições de ação social veem-se neste momento de mãos e pés atados.”

Mas aos poucos os fiéis tornam às missas, e Sérgio Mendes acredita que 2021 seja um ano para retomar a esperança, começar de novo. “A covid-19 tem de nos servir para abrir os olhos. Porque se há coisa que podemos perceber nestes meses é aquilo que nos é verdadeiramente essencial. Arrisco-me a dizer que esse é um sinal positivo. Sabemos hoje que não precisamos de tanto a nível material e precisamos de muito mais a nível emocional. Também foi uma bela lição de igualdade. Aqui não há brancos ou negros, ricos ou pobres. Estamos todos no mesmo barco.”

Então é precisamente aqui que ele acredita que se tem de traçar o novo ponto de partida. “Tenho ideia de que esta sociedade que estávamos a construir, totalmente virada para o conceito de sucesso, tem de virar para uma ideia de solidariedade. A covid pode trazer-nos este novo discurso. Não precisamos de ser o melhor de todos, precisamos sim de ser o melhor de nós mesmos.”

E dá exemplos. Diz que os governos têm de investir mais no setor da saúde, porque a pandemia revelou as suas fragilidades e a sua urgência extrema. Diz que a humildade da Igreja tem de continuar a crescer. “Temos de recentrar o foco nas pessoas, sermos menos rígidos, mais abrangentes. É daí que vem por exemplo o discurso de tolerância do Papa com os casais homossexuais ou os divorciados. E temos de continuar um discurso ecuménico, de abertur e diálogo com as outras religiões.”

É por isso que acredita que 2021 é uma oportunidade de recomeçar de novo. “O próprio discurso populista e extremista que temos visto crescer tem agora um contraponto mais forte. É que a pandemia veio por os pontos nos is, veio obrigar-nos a olhar para as reais prioridades. E a real prioridade é a tolerância e a solidariedade pelo outro.”

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.