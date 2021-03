Polícia alerta que continua atenta ao desrespeito pela 'lei covid'.

Relembre as medidas sanitárias em vigor no Luxemburgo

Susy MARTINS Polícia alerta que continua atenta ao desrespeito pela 'lei covid'.

Há um ano que o Luxemburgo lida com restrições devido à crise sanitária, uma situação que está a levar a alguma saturação por parte dos cidadãos, e a um desleixo nos gestos barreira e nas regras impostas pelo Governo.

Por exemplo o recolher obrigatório, entre as 23:00 e as 6:00 é uma das medidas de restrição menos respeitada no Grão-Ducado. A cada semana que passa, a polícia grã-ducal dá conta de cerca de uma centena de pessoas multadas por circular na via pública sem autorização. Com o prolongamento de 'lei covid' até pelo menos 2 de abril, os agentes da autoridade relembram que vão continuar no terreno a efetuar controlos e a multar as infrações à lei.

Além do recolher obrigatório e da proibição de receber mais do que duas pessoas em casa, as autoridades vão estar ainda atenta aos ajuntamentos na via pública. Para os grupos entre quatro a dez pessoas é obrigatório o uso de máscara e o respeito pelo distanciamento de dois metros, recordam as autoridades.

Nas reuniões até 100 pessoas, para além da máscara e do distanciamento físico, é necessário assegurar lugares sentados. Os ajuntamentos com mais de 100 pessoas são proibidos, relembra ainda a polícia luxemburguesa.

Portugal começa desconfinamento na véspera de assinalar um ano da primeira morte por covid-19 País começa a sair do seu segundo confinamento, por fases, e mantém maioria das restrições até ao final da Páscoa.

Já nos estabelecimentos comerciais só pode haver um cliente por cada 10 metros quadrados. Se a superfície tiver menos de 20 metros quadrados só serão permitidos dois clientes no máximo ao mesmo tempo. A juntar a isto, os grandes centros comerciais, com 400 metros quadrados ou mais, têm de dispor de um protocolo sanitário aprovado pela Direção da Saúde. O consumo de bebidas ou de comida dentro destes espaços continua também a estar proibido, e o mesmo válido para cafés e restaurantes. Estes últimos só podem funcionar em regime de take away e entrega ao domicílio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.