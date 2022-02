Um possível aligeiramento das medidas está em linha com vários países europeus que já o fizeram ou se preparam para o fazer, como é o caso do Reino Unido, Dinamarca, Bélgica e França.

Covid-19

Relaxamento de medidas no Grão-Ducado poderá estar para breve

Susy MARTINS Um possível aligeiramento das medidas está em linha com vários países europeus que já o fizeram ou se preparam para o fazer, como é o caso do Reino Unido, Dinamarca, Bélgica e França.

O Governo poderá decidir no final desta semana aligeirar as restrições contra a covid-19 atualmente em vigor no Luxemburgo. A informação é avançada esta terça-feira pela rádio estatal 100,7, que cita uma fonte próxima do Executivo. A certeza chegará na próxima sexta-feira, após a habitual reunião do Conselho de Ministros.

A favor de um possível aligeiramento está a situação estável nos hospitais, sobretudo nos cuidados intensivos, em que o número de pacientes é baixo mesmo com o aumento elevados de novos casos diários.

Mesmo o último relatório da Task Force Covid-19 traça uma visão mais otimista da pandemia no país, apesar de continuar a prever um pico de novos casos em fevereiro.

Segundo a rádio estatal, o fim da hora de fecho obrigatório às 23h poderá ser uma das restrições levantadas. A Horeca é um dos setores onde existem mais restrições. O encerramento obrigatório de restaurantes, bares e discotecas está em vigor desde 25 de dezembro.

O princípio do fim da pandemia? Europa começa a levantar restrições Reino Unido aboliu o uso de máscara em espaços fechados a partir desta quinta-feira e a Dinamarca está prestes a ser o primeiro país da UE a acabar com todas as restrições sanitárias a partir de 1 de fevereiro. Bélgica já aliviou medidas e em França o teletrabalho obrigatório termina já na próxima semana.

Um possível aligeiramento das medidas está em linha com vários países europeus que já o fizeram ou se preparam para o fazer, como é o caso do Reino Unido, Dinamarca, Bélgica e França.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.