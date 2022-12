O relatório do Orçamento do Estado 2023 é apresentado esta terça-feira à tarde pelo deputado do DP no Parlamento.

Orçamento do Estado

Relator do OE 2023 contra reforma fiscal

Susy MARTINS O relatório do Orçamento do Estado 2023 é apresentado esta terça-feira à tarde pelo deputado do DP no Parlamento.

O relator do Orçamento do Estado, Max Hahn, para 2023 defende a posição do Governo, em não realizar uma reforma fiscal, pelo menos por agora.

Segundo Max Hahn, numa entrevista à 100,7, é preciso esperar primeiro paraver como a situação financeira no país se desenvolve em 2023, para depois realizar eventualmente, uma ou outra adaptação no decorrer do ano.

Para que possa haver um alívio fiscal é preciso ter margem de manobra, argumenta Max Hahn.

Nas declarações, o relator sublinha ainda que é preciso esperar para ver evolução dos preços energéticos antes de tomar uma decisão.

E acrescenta que caso ocorra uma terceira indexação dos salários em 2023, esta deverá ser suportada pelo Estado como estipulado no último acordo da tripartida.

Embora as finanças do Estado luxemburguês ainda estejam bem de saúde, o deputado acrescenta que pode ser preciso mais dinheiro caso sejam necessárias outras medidas de crise.

