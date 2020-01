O primeiro-ministro recebeu na sexta-feira o relatório de Jeannot Waringo sobre a gestão do pessoal da Corte Grã-Ducal.

Relatório sobre a família real entregue a Xavier Bettel

Ana Patrícia CARDOSO

O relatório Waringo está na secretária do Primeiro Ministro Xavier Bettel, avançou a RTL. O texto 'potencialmente explosivo' tinha sido encomendado no verão passado pelo Chefe do Governo que queria uma auditoria sobre a forma como o Tribunal gere o seu pessoal e as suas finanças.

Foi solicitado após um artigo no Reporter sobre as muitas demissões de funcionários. Agora nas mãos de Xavier Bettel, o relatório poderá ser apresentado ao Grão-Duque durante o fim de semana, e depois à Câmara dos Deputados. O texto será, portanto, tornado público.

Ainda não se sabe que medidas serão tomadas sobre o assunto. Na semana passada, fontes sugeriram que o relatório poderia ser "explosivo", referindo-se à Grã-Duquesa Maria Teresa "fora de controlo" que faz "o que quer" sem que ninguém se atreva a "a confrontá-la".