Um erro humano e um problema técnico terão estado na origem do acidente ferroviário de 14 de fevereiro de 2017, em Dudelange, no Luxemburgo, e que provocou a morte ao maquinista de um dos comboios envolvidos no acidente, segundo indicou esta segunda-feira o Ministério Público.

Relatório intercalar aponta erro humano e problema técnico

Um erro humano e um problema técnico terão estado na origem do acidente ferroviário de 14 de fevereiro de 2017, em Dudelange, no Luxemburgo, e que provocou a morte ao maquinista de um dos comboios envolvidos no acidente, segundo indicou esta segunda-feira o Ministério Público.

Um erro humano e um problema técnico terão estado na origem do acidente ferroviário de 14 de fevereiro de 2017, em Dudelange, no Luxemburgo, e que provocou a morte ao maquinista de um dos comboios envolvidos no acidente, segundo indicou esta segunda-feira o Ministério Público.



As conclusões estão plasmadas no relatório intercalar da Administration des Enquêtes Techniques (AET), mas o Ministério Público alerta que a investigação não está concluída, embora esteja numa fase avançada.



As conclusões reveladas agora pelas autoridades vêm confirmar os elementos do relatório preliminar de 21 de março do ano passado. Sabe-se então que o maquinista se apercebeu demasiado tarde do sinal de paragem final, tendo acionado apenas nessa altura a travagem de emergência.

Foto: Joaquim VALENTE

Além disso, na origem do acidente estará também um problema técnico ao nível do sistema de alerta, que impediu o funcionamento da travagem automática de emergência.

O Ministério Público sublinha, no entanto, que este é um elemento que ainda está a ser analisado e acrescenta que, “neste momento, não há indícios” que apontem para que se tenha tratado de uma falha ao nível da manutenção.

Foto: Guy Jallay

As autoridades adiantam ainda que os peritos estão ainda a tentar perceber “se o maquinista estava a comunicar no momento do acidente, através do seu telemóvel privado”.

O Ministério Público destaca também que ainda não há uma data para a publicação das conclusões definitivas da investigação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.