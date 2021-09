O acidente ocorreu na madrugada de domingo e uma jovem de 20 anos acabou por morrer.

Relatório das autoridades

Acidente em Esch/Belval faz uma vítima mortal

Um veículo com nove passageiros sofreu um acidente na rotunda em Esch-Belval na madrugada deste domingo.

Segundo as autoridades, o condutor terá perdido o controlo pouco depois do túnel de Micheville e saiu da estrada.

Uma jovem de 20 anos, dos Países Baixos, acabou por morrer no local. Outra jovem ficou presa dentro do veículo e teve de ser retirada pelos bombeiros. Duas pessoas sofreram ferimentos graves e precisaram ser operadas de urgência. As outras pessoas que seguiam no carro tiveram ferimentos ligeiros.

O Ministério Público abriu uma investigação sobre o acidente. A estrada foi fechada ao trânsito até quase às 5 horas da manhã.

