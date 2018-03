A edição 2018 da corrida solidária contra o cancro ‘Relais pour la Vie’ (‘Estafeta pela vida’, em português) realiza-se este fim de semana, na Coque, em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo, e, pela primeira vez, vai ser transmitida em direto na Internet.

‘Relais pour la Vie’ este fim de semana com novidades

A edição 2018 da corrida solidária contra o cancro ‘Relais pour la Vie’ (‘Estafeta pela vida’, em português) realiza-se este fim de semana, na Coque, em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo, e, pela primeira vez, vai ser transmitida em direto na Internet.

As portas do pavilhão desportivo d’Coque, em Kirchberg, abrem este sábado, pelas 17:00, para acolher as mais de 10 mil pessoas aguardadas pela organização.

Depois, pelas 18:30, está marcada a cerimónia de abertura.

Seguem-se os discursos oficiais, os testemunhos de pacientes e o ‘Survivor & Caregiver Tour’, um dos momentos emocionantes do evento no qual doentes, sobreviventes e familiares dão a volta à pista do pavilhão.

A cerimónia de abertura do ‘Relais pour la Vie’ inclui ainda o desfile das equipas. Este ano participam 375 equipas, compostas por mais de 10.500 membros.

Cerca de 250 formações estão inscritas para correr 24 horas (‘master teams’), sendo que as restantes 125 correm 12 (‘classic teams’).

Foto: Claude Piscitelli

O apito inicial será dado às 20:00 de sábado, para as equipas de 24 horas. As que vão correr 12 horas só vão para a pista às 08:00 de domingo.

É já no domingo que acontece um dos pontos altos do ‘Relais’: a cerimónia das velas, marcada para as 17:00. Nessa altura apagam-se as luzes do pavilhão e cumpre-se um minuto de silêncio, em memória dos que já faleceram, vítimas de cancro.

Uma das grandes novidades deste ano diz respeito à transmissão da corrida em direto, no site relaispourlavie.lu .

Este ano vai ainda ser proibido fumar em todo o espaço exterior da Coque. Segundo os responsáveis, o tabaco "não faz sentido" num evento contra o cancro.

Foto: Claude Piscitelli / LW-Archiv

À margem da corrida, os participantes e visitantes vão poder apreciar este ano a exposição “Ma vie continue” (“A minha vida continua”, em português), que mostra fotografias de pessoas atingidas pelo cancro – antes, durante e depois da doença.

Tal como em edições anteriores há inúmeras atividades lúdicas, desportivas e gastronomia ao longo das 24 horas solidárias.

