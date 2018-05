Os reis da Holanda, Willem-Alexander e Máxima, vão realizar uma visita de Estado ao Luxemburgo, de 23 a 25 de maio, de acordo com a Casal Real Holandesa.

Luxemburgo 8

Reis da Holanda voltam ao Luxemburgo

Os reis da Holanda, Willem-Alexander e Máxima, vão realizar uma visita de Estado ao Luxemburgo, de 23 a 25 de maio, de acordo com a Casal Real Holandesa.

O casal real será acompanhado pelo ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Stef Blok, e pelo secretário de Estado das Infraestruturas e Gestão das Águas, Stientje van Veldhoven.

A visita de Estado realiza-se a convite do grão-duque Henri do Luxemburgo.

A Economia será o prato forte da agenda , assim como as relações bilaterais entre os dois países.

8 Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig Willem-Alexander e Máxima visitaram o Luxemburgo em 2013 Foto: Serge Waldbillig

Nesta visita de Estado, os reis da Holanda serão ainda recebidos no Parlamento luxemburguês, onde terão encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo; com o primeiro-ministro, Xavier Bettel; e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Para além dos vários encontros económicos, há a destacar a inauguração de uma exposição quinta-feira, no Castelo de Vianden, sobre a família Nassau.

O bisavô de Willem-Alexander, o rei Guilherme III, também foi grão-duque do Luxemburgo até sua morte em 1890. Os laços familiares entre as duas monarquias são fortes. O Luxemburgo permaneceu na posse dos reis holandeses até a morte de Guilherme III, quando o grão-ducado passou para as mãos de Casa de Nassau-Weilburg, devido à Lei Sálica.

Willem-Alexander e Máxima realizaram a sua primeira visita oficial de Estado Luxemburgo em 2013, pouco depois da coroação do soberano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.