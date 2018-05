Belval e Vianden são os dois locais que marcam o segundo dia da visita de Estado dos reis da Holanda, Willem-Alexander e Maxima, ao Luxemburgo.

Reis da Holanda visitam Belval e Vianden

Belval e Vianden são os dois locais que marcam o segundo dia da visita de Estado dos reis da Holanda, Willem-Alexander e Maxima, ao Luxemburgo.

O programa arrancou esta manhã em Belval, junto ao antigo edifício industrial Massenoire, onde o casal real foi acolhido pela ministra da Família, Integração e da Grande Região, Corinne Cahen.



Acompanhados pelo Grão-Duque Henri e pela Grã-Duquesa Maria Teresa, os soberanos da Holanda visitaram os altos-fornos siderúrgicos de Belval, seguindo depois para o Learning Centre da Universidade do Luxemburgo, que abrirá as portas em setembro.

A aposta do Governo na exploração dos recursos naturais do espaço também é parte incontornável desta visita. Na ‘Maison du Savoir’ da universidade, Willem-Alexander e Maxima assistiram a uma apresentação sobre a matéria, acompanhado depois várias oficinas relacionadas com o domínio aeroespacial.

Ao final da manhã, a comitiva deslocou-se até ao Castelo de Vianden, onde foi acolhida pelo primeiro-ministro e ministro da Cultura, Xavier Bettel, para a inauguração da exposição “Relations: The Nassaus and Luxembourg”.

Da parte da tarde, o programa leva a delegação à Câmara do Comércio, onde assistirá a uma discussão sobre o seminário “Luxemburgo e Holanda. Juntos rumo a uma economia circular”, na presença de representantes de empresas dos dois países.

O segundo dia da visita de Estado termina na Philharmonie, com um concerto oferecido pelos reis holandeses ao casal grão-ducal.

Esta quarta-feira à noite houve ainda lugar a uma receção de gala no Palácio Grão-Ducal.

Veja aqui as imagens que marcaram o dia de ontem.

