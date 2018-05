A visita de Estado dos reis da Holanda ao Luxemburgo terminou esta sexta-feira com a tradicional cerimónia em frente ao Palácio Grão-Ducal. Antes disso, Willem-Alexander e Maxima encontraram-se com a comunidade holandesa radicada no grão-ducado.

Reis da Holanda terminam visita ao Luxemburgo com encontro com a comunidade

O programa do último de três dias de visita oficial começou com uma visita à empresa Neobuild, onde os reis holandeses e o casal grão-ducal foram recebidos pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, e pelo presidente da sociedade, Roland Kuhn.



Os soberanos holandeses e luxemburgueses reuniram depois com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, um encontro no CFL Multimodal que encerrou com uma visita guiada ao terminal.

36 Foto: Laurent Blum

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Laurent Blum Ankunft am Freitagmorgen bei CFL Multimodal. Sie durften Königin Máxima und Großherzogin Maria Teresa einen Blumenstrauß überreichen. Hier wird den hohen Gästen gezeigt, wie das Umladen vom Lastwagen auf die Schiene vonstatten geht. Ankunft bei Neobuild in der Aktivitätszone Krakelshaff. Königin Máxima erschien in einem beigefarbenen Spitzenkleid mit passendem Hut. Das erbgroßherzogliche Paar hatte den hohen Besuch aus den Niederlanden am Mittwoch am Flughafen empfangen und begleitete das Königspaar auch am Freitag zum Abschied auf den Findel. König Willem-Alexander und Königin Máxima schreiten zum Flieger.









