Os reis da Bélgica chegam hoje, de comboio, ao Luxemburgo para uma visita de Estado de três dias.

Reis da Bélgica iniciam hoje visita de Estado ao Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS Os reis da Bélgica chegam hoje, de comboio, ao Luxemburgo para uma visita de Estado de três dias.

O casal real belga vem acompanhado por vários membros do Governo, nomeadamente, pelo vice-primeiro ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Didier Reynders, e do ministro da Valónia, Elio di Rupo. Uma vasta delegação de mais de 200 pessoas das áreas da investigação, saúde e inovação, da produção audiovisual e das tecnologias financeiras vão também acompanhar os reis da Bélgica. A comitiva será recebida pelo Grão-Duque Henri e pela ministra da Família e Integração, Corinne Cahen.

Depois disso, os reis da Bélgica serão acolhidos oficialmente no Palácio Grão-Ducal, com honras militares e interpretação dos hinos nacionais.

O programa de hoje inclui uma reunião com o Grão-Duque Henri no Palácio Grão-Ducal e a deposição de uma coroa de flores junto ao Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa – na presença do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e do Chefe do Estado-maior do Exército, Alain Duchène. Segue-se depois um almoço no Palácio em companhia do Grão-Duque e do casal grão-ducal herdeiro, Guillaume e Stéphanie.

Da parte de tarde, o casal real vai ainda reunir-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn. Para hoje está ainda previsto um passeio pelo trilho da Corniche, seguindo-se uma sessão académica na comuna da cidade do Luxemburgo.

O primeiro dia da visita de Estado termina com um jantar de gala oferecido no Palácio Grão-Ducal.

Note-se que a Grã-Duquesa Maria Teresa está ausente nesta programação uma vez que na semana passada foi operada a um joelho e tem de ficar em repouso.