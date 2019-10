O Grão-Duque Henri vai receber Philippe e Mathilde à estação ferroviária central da capital, na próxima terça-feira.

Luxemburgo 2 min.

Reis da Bélgica chegam de comboio ao Luxemburgo para visita de estado

Paula SANTOS FERREIRA O Grão-Duque Henri vai receber Philippe e Mathilde à estação ferroviária central da capital, na próxima terça-feira.

Na próxima terça-feira, dia 15, os reis da Bélgica vão chegar de comboio e não de avião ao Luxemburgo, para a visita de estado que durará três dias.

Assim o Grão-Duque Henri irá recebê-los à estação central da capital do Grão-Ducado. Junto com os monarcas vem uma delegação de 208 pessoas, todos no comboio que faz a ligação Bruxelas-Luxemburgo, como foi ontem, sexta-feira, anunciado pelo embaixador da Bélgica no país, Jean-Louis Six.

Os reis da Bélgica vêm com frequência ao Luxemburgo, lembrou o embaixador belga. Ainda em maio, estiveram cá, mas para prestar a última homenagem ao Grão-Duque do Luxemburgo Jean, aquando do seu funeral.

E, em dezembro 2013, pouco depois de se tornarem monarcas, Phillipe e Mathilde também realizaram uma visita oficial ao país.

Mas desta vez, a visita tem um carácter de estado, é "muito mais formal", pelo que o programa é mais complexo e os reis vêm acompanhados por uma extensa delegação de mais de 200 pessoas.

A Grã-Duquesa Maria Teresa não poderá acompanhar os reis belgas nesta visita por estar a recuperar da cirurgia ao joelho.

Comitiva de 208 pessoas

O embaixador belga recordou que a última visita de estado de reis belgas ao Luxemburgo foi realizada em 1994, pelos reis Albert II e Paola, pais de Phillipe.

Desta comitiva fazem parte o vice-primeiro ministro Didier Reynders e cinco primeiros ministros, 20 funcionários públicos, 64 administradores de empresas, 19 representantes de institutos académicos e mais de 30 jornalistas, entre outros.

Visita importante

"Esta visita de estado é muito importante pois consagra a excelência e as estreitas relações que existem entre os nossos dois países", declarou Jean-Louis Six.

O programa da estadia dos reis belgas e da sua delegação no grão-ducado inclui uma visita ao Centro Militar, em Diekirch, ao líder mundial de operadores de satélite, SES, em Betzdorf, a presença num simpósio sobre viagens espaciais e uma visita ao centro de natureza, Biodiversum, em Remerschen, escreve a edição alemã do Wort.



Grã-Duquesa ausente

A nível pessoal o Grão-Duque Henri e o rei Philippe da Bélgica também têm uma relação próxima pois são primos.



Nesta visita de Estado, a Grão-Duquesa Maria Teresa não poderá acompanhar o marido, o Grão-Duque Henri, devido ao seu estado de saúde. Ela está de repouso, ainda em período pós-operatório à cirurgia ao joelho a que foi submetida na passada quinta-feira. E durante as próximas semanas estará ausente dos compromissos da casa real.