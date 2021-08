Entre 16-22 de agosto registaram-se 440 casos, o dobro da semana anterior. Ainda ontem, Xavier Bettel alertou para o crescimento esperado das infeções na rentrée, após o final das férias.

Luxemburgo. Infeções covid aumentam 50% na última semana

Entre 16-22 de agosto registaram-se 440 casos, o dobro da semana anterior. Ainda ontem, Xavier Bettel alertou para o crescimento esperado das infeções na rentrée, após o final das férias.

Governo e especialistas já esperavam o crescimento de novas infeções por covid-19 após o regresso de férias dos residentes, avisando que o País pode vir a passar por uma quarta vaga da pandemia. Contudo, este vaga será mais fraca, devido ao impacto da vacinação contra a covid.

E o efeito fim de verão já se começa a sentir. Na última semana, 16-22 agosto registaram-se 440 novas infeções contra 295 da semana anterior, ou seja, um aumento de 49%, informa o relatório semanal sobre a covid do Ministério da Saúde.

Por cada 100 mil habitantes houve 69 casos, contra 46 da semana precedente. A idade das pessoas infetadas é de 31 anos, entre 440 resultados positivos do total de 28.107 testes realizados no país.

As viagens ao estrangeiro voltaram a ser a fonte de contágio mais frequente (38,4%), seguidas pelo círculo familiar (25,2%) e atividades de lazer (3,1%). A taxa de infeções para as quais a fonte não é claramente atribuível diminuiu para 27,9%.

Quase 100 casos quarta-feira

Desde 22 agosto as infeções ativas têm continuado a aumentar. Ontem, registaram-se quase 100 novos contágios, 96 mais concretamente, contra 67 do dia anterior.

De salientar que dos 440 casos detetados, 331 pessoas não estavam vacinadas (75,2%), tendo, no entanto, as restantes 109 pessoas tinham um calendário de vacinação completo (24,8%). Na conferência de imprensa, Xavier Bettel declarou que os especialistas estão a estudar a razão das infeções entre os vacinados no Luxemburgo. Mas apelou fortemente a que quem ainda não esteja inoculado com o soro contra a covid-19 que aceite ser vacinado.

Entre as internações hospitalares, 64,7% dos pacientes internados e todos os pacientes dos cuidados intensivos (100%) na última semana, não estavam vacinados, sublinha o relatório semanal.



Na última semana ocorreram duas mortes relacionadas com a covid-19, tendo sido registadas 18 novas hospitalizações de doentes positivos para o vírus da pandemia nos cuidados normais (mais 4 do que na semana anterior).

Xavier Bettel. “Ainda não vencemos a pandemia” O primeiro-ministro prevê um aumento de casos nas próximas semanas após o regresso das férias e apela à vacinação.

Cuidados intensivos diminuem

No entanto, diminuíram os doentes nos cuidados intensivos por covid, de 6 para 4 na semana em análise. Importa destacar que a idade média dos internados na última semana desceu bastante, sendo agora de 51 anos, praticamente 10 anos mais novos do que na semana precedente (60 anos).

Com o aumento dos casos, cresceu igualmente a taxa de transmissão (RT eff) que se encontra agora nos 1,16 contra os 0,89 da semana precedente. Também a taxa de positividade entre os testes realizados subiu de 1,01 para 1,57%.

Durante a semana de 16-22 de Agosto, foram administradas um total de 8.170 doses de vacina anticovid. A 25 de agosto 756,266 pessoas no país e transfronteiriços possuem já vacinação completa.

De salientar que 48 pessoas receberam uma 3ª dose, um reforço destinado aos doentes mais frágeis, nomeadamente imunodeprimidos.

