O presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria e uma pediatra portuguesa explicam as prioridades na prevenção do vírus no comesso do ano letivo, nas escolas e em casa.

Regresso às aulas. “Pais têm uma grande responsabilidade na proteção da covid-19 nos filhos”

“As crianças e os adolescentes têm de regressar às escolas”, defendem os pediatras luxemburgueses e portugueses justificando que as consequências de continuarem em casa podem ser mais sérias do que os riscos da infeção pelo novo coronavírus. Patrick Theisen, presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria e Cristina Camilo, Presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos, da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) realçam ao Contacto que a “aprendizagem em ambiente próprio é fundamental”, e que os mais novos “necessitam de socializar e do contacto social com outras crianças e adolescentes”.

“Temos de aprender a viver com o vírus e as regras de prevenção têm de fazer parte do nosso dia a dia, como desinfetar as mãos, usar máscara e o distanciamento social e isso aplica-se também às crianças e adolescentes”, frisa Patrick Theisen.

“Não se sabe quanto tempo irá passar até existir uma vacina segura e eficaz, ou quanto tempo será necessário para a população adquirir um grau de imunidade de grupo suficientemente elevado para que a transmissão da infeção seja travada. Desta forma, não podemos conter as crianças no domicílio ‘ad aeternum’, estaríamos a prejudicar o seu desenvolvimento psicomotor e a sua saúde mental (já para não falar na dificuldade logística das famílias e na gestão da atividade profissional dos pais/cuidadores)”, salienta por seu turno, Cristina Camilo que é também pediatra do Hospital de Santa Maria.

Claro que o retorno às aulas presenciais tem de ser feito mediante regras de segurança e de prevenção de contágio da doença adotadas pelos estabelecimentos escolares, salientam.

Estratégia do início de ano

O ministro da Educação do Luxemburgo, Claude Meisch, anunciou que está a ser desenvolvida uma estratégia cirúrgica de prevenção à propagação da covid-19 nas escolas através de medidas de proteção, testes direcionados e quarentena.

Uma coisa é certa. No novo ano letivo, que se inicia em setembro, os alunos do Luxemburgo irão voltar às escolas e liceus com “horários normais e completos” e passar o tempo necessário nos estabelecimentos escolares, declarou o ministro da Educação.

Para preparar a rentrée escolar em segurança foi realizado ainda o estudo “A escola face à covid-19 no Luxemburgo”, que revelou terem ocorrido 390 infeções entre os alunos do país, desde o início da epidemia até 26 de julho, concluindo que o risco de transmissão da doença na escola “é limitado” e “insuficiente para causar concentrações importantes de casos”. Contudo, os investigadores ressalvaram que esta transmissão “fraca não pode ser dissociada das medidas estritas de saúde pública colocadas em prática (gestos barreira, separação de classes, amplo acesso aos testes, isolamento rápido dos casos, contactos colocados em quarentena)”.

O Ministério da Saúde do Luxemburgo e os especialistas reconhecem que o início do ano letivo pode constituir um risco de uma “potencial vaga” da epidemia, como se lê no projeto de lei de Financiamento do Novo Programa dos Testes em Larga Escala, apresentado pela ministra Paulette Lenert. O mesmo se passa com o regresso de férias e a época sazonal de gripe.

A Importância dos testes

Uma das primeiras medidas do Governo para combater a propagação da SARS-CoV-2 logo no início do ano escolar é a realização de testes de despistagem (PCR) a todos os alunos e docentes antes do primeiro dia de aulas.

Contudo, a pediatra especialista em cuidados intensivos Cristina Camilo alerta que “a realização do teste por PCR pode trazer uma sensação de falsa segurança e redução da utilização de medidas de prevenção de transmissão, e estas são o que realmente faz a diferença no controlo da propagação viral”. E explica: “Ter um teste por PCR negativo hoje não significa que amanhã não possa estar positivo, por isso um teste isolado não traz qualquer benefício. Teria de se testar regularmente esta população, mais uma vez uma medida impraticável”.

Por isso, esta especialista bem como o pediatra Patrick Theisen, sublinham a importância fundamental do cumprimento das regras pessoais de prevenção: o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social. Neste caso, de toda a população escolar, nomeadamente pelos alunos, dos mais novos aos mais velhos.

O ensino destas regras cabe aos pais dos alunos, frisa o presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria. “Os pais têm uma grande responsabilidade na proteção da doença covid-19 nos seus filhos. São os pais que têm de ensinar as crianças desde muito cedo a usar a máscara, a lavar frequentemente as mãos e a manter a distância social. Regras que têm de ser adotadas sempre e também na escola. Aos filhos adolescentes têm também de explicar que não é tempo para grandes festas. Que agora pode ser perigoso”.

Por outro lado, também em família há regras específicas a manter: “Não é tempo de grandes reuniões familiares, de passar o tempo a visitar os tios, os primos ou os vizinhos. Há que evitar os contactos sociais como antigamente. As famílias têm de se proteger”, pede Patrick Theisen.

Embora custe, os pais têm de ensinar os filhos mais novos a refrear os mimos e carinhos, “fazê-los compreender” por que agora é necessário: “tempos de explicar aos filhos que não se pode beijar os tios, primos, temos de explicar às crianças que não podem beijar e abraçar os amiguinhos. Para sua proteção”.

Segundo o estudo sobre a covid-19 nas escolas do Luxemburgo as relações intra-familiares revelaram ser o principal foco de infeção dos alunos. Em 46,2% dos casos a contaminação foi feita na família da criança ou adolescente. Razão pela qual, as famílias são um dos grupos populacionais a serem testados no novo programa dos Testes em Larga Escala, a partir de setembro. Outro dos alertas destes dois pediatras feitos aos pais é para que “não levem os filhos à escola quando estão com febre”. Geralmente, “quando as crianças ficam com febre os pais costumam dar um paracetamol e manter a rotina da escola”, conta Patrick Theisen. Mas, agora, com a epidemia, “não o devem fazer”. “Se os filhos apresentam febre têm de ficar em casa e os pais contactarem o médico”, vinca este pediatra.

“Se uma criança (ou adolescente) tiver febre ou outros sintomas sugestivos de infeção por SARS-Cov-2, não deve ir à escola, ou se os sintomas surgirem na escola deve ficar separada das outras crianças enquanto espera que a levem para casa (mas com a supervisão de um adulto) e o seu médico assistente terá de ser contactado ser avaliado clinicamente e decidir se deve ser testada”, acrescenta por seu turno Cristina Camilo.

Ao manter a criança ou adolescente em casa resguarda-se não só o próprio doente como, em caso de infeção pelo novo coronavírus, se poderá evitar a transmissão da doença na escola e a sua propagação.

Já ao nível dos estabelecimentos escolares, a pediatra Cristina Camilo defende que estes têm de ter “as melhores condições de segurança para crianças e profissionais”, vinca a pediatra portuguesa, defendendo “ambientes arejados, salas com o menor número de crianças possível, espaços comuns com horários desfasados de forma a que o contacto entre grupos etários diferentes seja reduzido, lavagem/desinfeção frequente de superfícies, promoção de lavagem frequente de mãos e utilização de álcool-gel (com supervisão nas idades mais baixas, para que não haja risco de toxicidade), possibilidade de avaliação da temperatura corporal dos alunos, docentes e restantes grupos profissionais”.

Crianças também infetam os adultos Muitas das crianças e adolescentes infetados revelam-se assintomáticos, ou seja, não apresentam qualquer sintoma da doença, podendo, no entanto, contagiar outras crianças e adultos. O estudo “A escola face à covid-19 no Luxemburgo” demonstrou a forte presença de casos assintomáticos entre mais novos, nos registos de infeções entre 1 de junho e 26 julho: 51% nas crianças com menos de cinco anos (sobre 69 casos), 52% dos 5-9 anos (sobre 101 casos), 56% dos 10-14 anos (sobre 143 casos), 42% dos 15-19 anos (sobre 152 casos).

