Segurança Rodoviária

Regresso às aulas. Optar pelo caminho mais seguro e usar coletes refletores

Henrique DE BURGO

A associação luxemburguesa de prevenção de acidentes rodoviários, Sécurité Routière, volta a lançar a habitual campanha de prevenção no regresso às aulas, que começam a 15 de setembro.

Um dos conselhos passa por mostrar o percurso até à escola, sobretudo quando as crianças mudam de estabelecimento. O caminho mais seguro é o aconselhado e não o mais curto. Ter atenção ao atravessar a estrada e aos semáforos são outras das recomendações.

Para aumentar a visibilidade por parte dos automobilistas, aconselha-se que as crianças utilizem roupas claras ou coletes refletores. Quanto aos materiais escolares, o conselho passa também pelo uso de mochilas, sacos ou trolley's com bandas refletoras.

Estes e outros conselhos práticos, e exercícios, sobre a preparação do caminho para a escola estão disponíveis no guia "La route ça s’apprend", que pode ser descarregado no site securite-routiere.lu.



