Regresso às aulas. Ministro da Educação divulga hoje mais detalhes sobre o ciclo 1 e as creches

A pouco mais de uma semana da reabertura das escolas do ensino fundamental, creches e das chamadas “maison relais”, o ministro da Educação divulga esta sexta-feira mais detalhes sobre o regresso às aulas do ciclo 1, ou seja o ensino das crianças até aos seis anos de idade e também sobre a reabertura das creches.

Segundo uma nota do Ministério da Educação, serão apresentadas as medidas de segurança adaptadas às crianças mais pequenas. Para já sabe-se que as crianças com menos de seis anos, não devem de usar máscara e que os professores devem organizar a maioria das atividades no exterior.

O início das aulas no ensino fundamental faz parte da terceira fase da retoma das atividades na área da educação e do acolhimento.

A reabertura gradual das escolas arrancou a 4 de maio, com os alunos dos últimos anos do ensino secundário a voltarem às salas de aula.

A 11 de maio foi a vez dos restantes alunos dos liceus regressarem à escola.

Note-se que a retoma das aulas esteve envolta em polémica depois de milhares de pessoas terem assinado uma petição pública que defendia que as escolas não reabrissem antes de setembro.

A conferência de imprensa do ministro da Educação, Claude Meisch, vai ocorrer às 14:30.



