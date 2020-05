Um dia depois da reabertura parcial das escolas secundárias do Luxemburgo, o ministro da Educação divulga esta terça-feira mais detalhes sobre o regresso às aulas dos alunos do ensino fundamental (pré-escola e primária).

Regresso às aulas. Mais detalhes sobre o ensino fundamental divulgados hoje

Um dia depois da reabertura parcial das escolas secundárias do Luxemburgo, o ministro da Educação divulga esta terça-feira mais detalhes sobre o regresso às aulas dos alunos do ensino fundamental (pré-escola e primária).

A conferência de imprensa tem início marcado para as 13h e, além do ministro da Educação, Claude Meisch, contará com a presença do presidente do Sindicato Intercomunal das Cidades e Comunas Luxemburguesas (Syvicol), Emile Eicher.

Segundo uma nota do Ministério da Educação, serão apresentadas "as modalidades acordadas para a retoma das aulas e do acolhimento no ensino fundamental".

A reabertura das escolas do ensino fundamental, creches e as chamadas 'maisons relais' está marcada para o dia 25 de maio. Uma retoma envolta em polémica depois de milhares de pessoas terem assinado uma petição pública que defende que as escolas não reabrissem antes de setembro.

Ainda antes de as crianças do ensino fundamental voltarem à escola, está previsto o regresso dos restantes alunos dos liceus já na próxima segunda-feira, dia 11 de maio. A reabertura gradual das escolas arrancou a 4 de maio, com os alunos dos últimos anos do ensino secundário a voltarem às salas de aula. Segundo dados do Ministério da Educação, mais de 96% dos jovens esperados estiveram presentes.

