Escola

Regresso às aulas. Máscara não é obrigatória no recreio

Manuela PEREIRA Os alunos do Luxemburgo regressam às aulas na próxima segunda-feira, após duas semanas de férias de Natal. A retoma do ano letivo é marcada por um outro regresso: o uso obrigatório da máscara.

Alunos, professores e o corpo não docente têm de usar máscara de proteção individual no interior dos estabelecimentos escolares. Mas no receio a máscara não será obrigatória. É o que estipula a lei covid aplicada desde 25 de dezembro e que caduca a 28 de fevereiro.



A obrigatoriedade do uso da máscara abrange os alunos de todo o sistema de ensino nacional, a partir do segundo ciclo do fundamental, ou seja, as crianças com seis anos ou mais.

A medida abrange também o ensino privado e os ateliers de tempos livres, as chamadas ‘maisons relais’.



