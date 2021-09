Os alunos não vacinados que tenham estado em contacto com um caso positivo ficam de quarentena em casa. Os vacinados ou imunizados podem continuar a ir à escola.

Regras sanitárias nas escolas

Alunos sem máscara e testes duas vezes por semana

Paula SANTOS FERREIRA

O novo ano escolar começa com grande parte da população escolar vacinada, frisou esta tarde em conferência de imprensa o ministro da Educação. Meisch lembrou que perto de 90% dos docentes estão já completamente vacinados e mais de 55% dos alunos entre os 12 e 18 anos já possuem também vacina completa.

E no próximo dia 15 de setembro os alunos podem voltar à escola sem máscara nas salas de aula. A máscara cai mas os testes de rastreio aumentam. Todos os alunos vão ser testados duas vezes por semana, os do ensino fundamental na escola e os do secundário podem fazer um teste na escola e outro em casa. Cada teste tem a validade de 48 horas pelo que a segurança é reforçada.

Contudo, nas maison relais e todas as atividades com mais de 10 alunos a máscara tem de continuar a ser usada.

"Na escola não há obrigatoriedade de máscara, mas cada aluno é livre e se desejar manter a máscara pode fazê-lo, se sentir mais seguro", vincou o ministro da Educação. No entanto, a partir do momento em que haja um caso positivo na sala de aula, toda a classe tem de passar a usar máscara.

O Covid-Check não vai ser obrigatório nas escolas, mas o seu princípio vai dominar as medidas sanitárias. "No momento em que o vírus estará presente numa sala, o ensino passará pelo regime de 3G: escolas e maison relais funcionarão para os alunos vacinados, testados ou já recuperados de infeção. Os não vacinados serão testados todas as 48 horas na escola", explicou Meisch.

"No Luxemburgo existe o direito à educação para todos por isso, mesmo os não vacinados devem ter acesso à escola e educação", afirmou também.

Quarentena para não vacinados

Porém, caso um aluno não vacinado tenha estado em contacto com um caso positivo tem de ficar em quarentena, sem ir à escola. "Privilegiamos o ensino presencial e por isso os alunos vacinados podem continuar a sua rotina normal, mas os não vacinados devem fazer quarentena. E todos serão sempre sistematicamente testados, duas vezes por semana, para proteção do ambiente escolar", precisou o ministro da Educação.

Quando surge um caso de infeção na turma, o número de testes aumenta e os alunos não vacinados que recusem a ser testados têm de ficar em quarentena quando surgir um caso de infeção na turma

Mas atenção, nos transportes escolares o uso da máscara pelos alunos vai manter-se bem como noutras atividades. E se a situação da pandemia assim o exigir, as escolas podem ser obrigadas a fechar, reiterou o ministro.

Meisch apelou ainda à vacinação de todos os alunos com mais de 12 anos e dos docentes. O Governo continua a reiterar que a melhor arma para prevenir e combater a propagação do vírus. Nas próximas semanas vai ser estudada a possibilidade de vacinação espontânea nas escolas, com a autorização dos pais.

