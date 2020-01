Após uma fase de teste que começou em 2015 junto de mais de 20.000 pacientes, o regulamento grão-ducal relativo ao registo de saúde partilhado (DSP) entrou finalmente em vigor.

Registo de saúde partilhado finalmente realidade

Após uma fase de teste que começou em 2015 junto de mais de 20.000 pacientes, o regulamento grão-ducal relativo ao registo de saúde partilhado (DSP) entrou finalmente em vigor.

Um registo eletrónico para cada paciente que permite a partilha de dados de saúde entre diferentes profissionais de saúde. Este é o objetivo do registo de saúde partilhado que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano.

O DSP não vai substituir os registos profissionais, nem os dossiês individuais do paciente. No entanto, a plataforma que serve para a partilha e troca de informação vai evoluindo em função das necessidades dos profissionais de saúde.

Para os deputados reunidos esta terça-feira em comissão parlamentar da Saúde e da Segurança Social há questões que continuam em aberto, nomeadamente a segurança dos dados pessoais geridos pela Agência nacional das informações partilhadas na área da saúde (e-santé)

Durante as discussões, os deputados do Partido Cristão Social (CSV) lamentaram que o Parlamento não tenha sido implicado no processo de elaboração do registo de saúde partilhado. Defendem, por isso, o regulamento grão-ducal não é o bom caminho a seguir.

Os deputados vão voltar a abordar esta questão numa próxima reunião das duas comissões parlamentares.