Vários anos após a apresentação do projeto, o Registo de Saúde Eletrónico (“Dossier de Soins Partagé” (DSP), na designação em francês) poderá estar agora mais perto de se tornar uma realidade.

Registo de saúde eletrónico à espera de regulamento grão-ducal

Vários anos após a apresentação do projeto, o Registo de Saúde Eletrónico (“Dossier de Soins Partagé” (DSP), na designação em francês) poderá estar agora mais perto de se tornar uma realidade.

Ouvido pela Rádio Latina, Hervé Barge, diretor da agência eSanté, encarregado da implementação do projeto, disse que falta apenas a publicação do regulamento grão-ducal, algo que deverá acontecer nos próximos seis meses.

Na prática, o Registo de Saúde Eletrónico consiste numa base de dados que sintetiza os dados clínicos do paciente. A ideia é que tanto o médico como o utente possam aceder a esse registo, a partir de qualquer computador, e consultar a informação clínica do doente, como por exemplo resultados de análises.

Atualmente, o mecanismo é facultativo. Em fase experimental há dois anos e meio, o Registo de Saúde Eletrónico tem cerca de 55.000 pessoas inscritas.

A entrada em vigor do regulamento grão-ducal vai então fazer com que todas as pessoas abrangidas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS) passem a constar no Registo de Saúde Eletrónico.

Redação Latina