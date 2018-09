Registo Criminal do país de origem obrigatório para mudança de nacionalidade

Uma semana depois da publicação da investigação do Contacto sobre a morte do rapper português Puto G, revelando que o pessoal do lago só chamou os socorros quase uma hora depois de o músico se afogar, apesar dos insistentes apelos dos amigos, a autarquia de Schengen negou novamente qualquer responsabilidade. E defendeu que os amigos de Puto G não sabiam onde o rapper estava, e só teriam dado o alerta hora e meia depois. As contradições e as muitas perguntas por responder no caso que abalou o Luxemburgo.