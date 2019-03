Melhor que o Luxemburgo está Portugal, com o primeiro e o quinto lugar.

Região de Mullerthal tem dos melhores trilhos da Europa

A região de Mullerthal tem um dos trilhos mais cobiçados da Europa. Conhecida como a pequena Suíça luxemburguesa, o parque natural aparece no 11° lugar do ranking das melhores caminhadas, de acordo com o site European Best Destinations.



Em primeiro lugar está o Percurso dos Sete Vales Suspensos, em Lagoa, no Algarve; em segundo, os lagos de Plitvice​, na Croácia, e tem terceiro o Caminho do Rei, em Málaga (Espanha).



A classificação foi elaborada com base na votação de 28 mil viajantes de 153 países, refere a organização, que é ainda responsável pela votação anual para “melhor destino europeu do ano".



Além do Algarve, Portugal está ainda representado na lista com o Pico do Areeiro, na Madeira, que ficou em quinto lugar dos melhores trilhos da Europa.



