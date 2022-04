A situação foi denunciada por François Benoy, deputado do Déi Greng, numa questão parlamentar à ministra das Finanças.

Refugiados ucranianos com dificuldade em trocar dinheiro no Luxemburgo

Redação A situação foi denunciada por François Benoy, deputado do Déi Greng, numa questão parlamentar à ministra das Finanças. Yuriko Backes anunciou que, em breve, entrará em vigor uma diretiva europeia para facilitar o câmbio da moeda a uma taxa "normal".

Na sequência da invasão russa muitos ucranianos correram para as caixas de multibanco para levantar o máximo de dinheiro possível, antecipando-se ao colapso previsto do hryvnia, a moeda local. Contudo, a continuidade do conflito, que se prolonga há mais de um mês, levou ao encerramento temporário do mercado cambial ucraniano.



Ao mesmo tempo, várias instituições financeiras e casas de câmbio na Europa começaram a oferecer taxas mais desfavoráveis devido à desvalorização da hryvnia. Algumas delas chegaram mesmo a deixar de trocar a moeda ucraniana. Por outro lado, a utilização dos cartões de multibanco ucranianos também estará alegadamente a ser dificultada.

Interpelada por François Benoy, a ministra das Finanças reconheceu que o problema afeta os refugiados chegados ao Luxemburgo, mas garantiu que o Governo está a trabalhar para tornar o processo mais célere com base numa proposta da Comissão Europeia (CE), aprovada a 1 de abril, "sobre a conversão de hryvnias na moeda do Estado-membro de acolhimento, em benefício das pessoas que fogem da guerra na Ucrânia".

A medida permitirá aos refugiados ucranianos trocar o seu dinheiro por euros a uma taxa de câmbio dita "normal", mas para isso terão de cumprir o regulamento que "visa assegurar um mínimo de coerência na UE". "Os diferentes governos deverão estabelecer limites máximos de [troca] de 10 mil hryvnias por pessoa, gratuitamente, de acordo com a taxa oficial de câmbio oficial publicada pelo Banco Nacional da Ucrânia", precisou Yuriko Backes.

O Ministério das Finanças está, atualmente, "em discussão com as várias partes interessadas para criar um regime [de câmbio] nacional o mais rapidamente possível e em conformidade com a recomendação da CE". Este programa deverá vigorar por três meses.

Os ucranianos que beneficiem de proteção temporária e queiram abrir uma conta no Grão-Ducado podem fazê-lo nas lojas da Post (correios luxemburgueses), que criaram um procedimento simplificado para o efeito em conjunto com o Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla francesa).

