Os requerentes de asilo podem em breve mudar-se para o antigo edifício dos jornais Luxemburger Wort e Contacto, em Gasperich. Há lugar para 197 pessoas.

Refugiados podem deslocar-se para antigo edifício do Contacto em meados de setembro

Nas últimas semanas e meses, o trabalho tem sido feito nas instalações do número 2 da Rue Christophe Plantin. A partir de meados de setembro, 197 camas para refugiados estarão disponíveis no antigo edifício dos jornais Luxemburger Wort e Contacto, informou o Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla francesa).

As instalações são especificamente reservadas aos requerentes de asilo - ou seja, às pessoas que são "requerentes de proteção internacional" e não "beneficiários de proteção internacional".

O ONA assinou uma convenção com a empresa Lafayette, que gere a propriedade da igreja, sobre os termos de utilização. Primeiro, o espaço de escritório teve de ser convertido para ser utilizado como espaço de habitação. As instalações sanitárias existentes, por outro lado, podem ser utilizadas.

Numa conferência de imprensa realizada há alguns dias, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, informou que o total de 55 estruturas para requerentes de asilo com 4.472 camas estão 95,7 por cento ocupadas.

Contern: Fase de planeamento em curso

As 15 estruturas com 1.928 camas para refugiados ucranianos estão 61 por cento ocupadas. Até ao final do ano, 602 camas devem ser acrescentadas, incluindo as 197 de Gasperich.

Para refugiados ucranianos, estão a ser construídas mais 780 camas no chamado edifício em T na Boulevard Adenauer, em Kirchberg. Além disso, nas próximas semanas, começarão os trabalhos sobre o abrigo na zona industrial de Contern. Este deveria ter sido aberto há alguns meses, mas foi adiado por alegadas razões de segurança.

Neste momento, está em fase de planeamento. Também está ainda a ser discutido quais as capacidades possíveis neste local.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

