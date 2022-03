Refugiados no Luxemburgo. "A coabitação nem sempre funciona e acabam por ir para a LuxExpo"

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, afirmou na quarta-feira que a coabitação dos refugiados ucranianos com as famílias de acolhimento "nem sempre funciona" e que estes acabam por ir para o abrigo temporário da LuxExpo, em Kirchberg.

Tiago RODRIGUES O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, afirmou na quarta-feira que a coabitação dos refugiados ucranianos com as famílias de acolhimento "nem sempre funciona" e que estes acabam por ir para o abrigo temporário da LuxExpo, em Kirchberg.

Asselborn está atualmente a acompanhar o Grão-Duque Henri numa visita oficial à Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde falou sobre o acolhimento dos ucranianos que fogem da guerra. A maior parte dos refugiados no Grão-Ducado está em casas de famílias de acolhimento que se voluntariaram para ajudar. Mas o ministro alerta para as dificuldades da coabitação. "Nem sempre funciona e as pessoas acabam por ir para a LuxExpo", apontou. "Foi por isso que pedi para parar as iniciativas privadas sem uma solução para alojar as pessoas. Se quiserem ajudar, têm de passar pela Cruz Vermelha, pela Caritas ou pelas estruturas oficiais".

Sobre a situação dos refugiados da guerra da Ucrânia que têm chegado ao Luxemburgo nas últimas semanas, o ministro revelou que já foram registados cerca de 3.500 pedidos de proteção temporária, dos quais 600 já foram aprovados.

No entanto, o número de refugiados no Grão-Ducado deverá ser bem maior. "Não sabemos quantas pessoas chegarão, nem quanto tempo irão ficar", afirmou Asselborn ao L'essentiel. Estima-se que mais de 4.000 ucranianos já chegaram ao país. Destes, 1.400 encontram-se nas instalações de acolhimento temporário, a maioria das quais são mulheres e mais de um terço são crianças.

O ministro referiu que a situação "não é fácil de gerir" e que a capacidade de receção do Luxemburgo "não é ilimitada", lembrando que há cerca de 5.000 pessoas de outros países que já se encontram nas estruturas permanentes do Estado.

O Governo disponibilizou até hoje cerca de duas mil camas nos centros de acolhimento de refugiados como o SHUK, em Kirchberg. Estão também a ser preparados outros abrigos para aumentar a capacidade de resposta, mas pode demorar algum tempo. "São necessárias algumas semanas e por vezes alguns meses para equipar os edifícios disponíveis, tais como as antigas instalações do Luxemburger Wort. Não esqueçamos também que os 17 parques de campismo e hotéis envolvidos na recepão são apenas soluções temporárias", disse Asselborn.

