Reformas não chegam para pagar quarto em lares de idosos

Susy MARTINS 76% das mulheres têm pensões inferiores ao tarifário médio praticado pelos lares de idosos, contra 22% dos homens.

Um quarto num lar de idosos custa em média 2.452 euros por pessoa. Ora, o montante médio de uma reforma no Luxemburgo é de 2.109 euros, bastante inferior aquele valor.

A conclusão, resultante de um estudo, é da Câmara dos Assalariados, que defende os direitos dos reformados e dos trabalhadores do setor privado.

A Rádio Latina falou com a autora do estudo e conselheira da direção da Câmara dos Assalariados, Nathalie Georges, que sublinhou que o problema é ainda mais grave. Em causa está a dificuldade em aceder aos dados de alguns lares de idosos do país.

As mulheres são as que enfrentam mais dificuldades. 76% têm pensões inferiores ao tarifário médio praticado pelos lares de idosos, contra 22% dos homens.

A responsável da Câmara dos Assalariados explica a situação pelo facto de as mulheres interromperem a carreira profissional para cuidar dos filhos ou de auferirem um salário inferior ao dos homens.

Para os idosos que não têm rendimentos suficientes para pagar um quarto num lar existe a possibilidade de pedir um subsídio ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS).

O apoio é concedido respeitando certos critérios e o montante a atribuir é baseado num escalão definido em 2004. Com o crescente aumento dos preços dos quartos nos lares, a ajuda do FNS já não chega para cobrir as despesas que sobrecarregam muitos idosos.

A Câmara dos Assalariados defende que a solução não passa necessariamente por um aumento generalizado das pensões.

Nathalie Georges reivindica, essencialmente, uma atualização do referido escalão do FNS. Por outro lado, exige transparência às instituições que acolhem idosos.

A posição da Câmara dos Assalariados sobre o sistema opaco da rede de lares de idosos no Luxemburgo.

As suas palavras contrastam com as da ministra da Família, Corinne Cahen, que afirmou, recentemente, que 96% das camas nos lares estão ocupadas, acrescentando que não há lista de espera oficial.