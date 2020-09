Os deputados decidiram que o termo "capacidade jurídica" dos partidos vai ser suprimido do projeto de lei que visa reformar a lei sobre o financiamento dos partidos políticos. E que iss

Reforma do financiamento dos partidos políticos votada antes do Natal

Susy MARTINS Os deputados decidiram que o termo "capacidade jurídica" dos partidos vai ser suprimido do projeto de lei que visa reformar a lei sobre o financiamento dos partidos políticos. O projeto de lei deverá ir a votos ainda antes do Natal.

Foi uma das decisões tomadas pelos deputados da Comissão das Instituições após a análise do parecer do Conselho de Estado. Inicialmente, o projeto de lei previa conceder aos partidos políticos a "capacidade jurídica" para poderem realizar alguns atos legislativos, como comprar ou arrendar locais. No entanto, no seu parecer, o Conselho de Estado apontou vários problemas a este ponto.

Como o objetivo é adotar a lei antes do fim deste ano, os membros da comissão parlamentar decidiram suprimir essa parte do texto, para depois voltarem a abordar o tema mais tarde. Ou seja terão de voltar a apresentar uma proposta de lei para clarificar esse ponto relacionado com o estatuto jurídico dos partidos.

Os deputados decidiram ainda clarificar um outro ponto do projeto relativo à proibição de atividades comerciais por parte destas entidades. O projeto de lei estipula agora que esse tipo de atividades são proibidas mas somente se o objetivo passar por fazer lucro.



