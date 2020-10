A partir das conclusões do documento que analisou a gestão financeira da corte são propostas várias mudanças no projeto de decreto apresentado esta quarta-feira, por Xavier Bettel, aos deputados.

Reforma da corte grã-ducal cada vez mais perto



Cerca de dez meses depois da publicação do relatório que examina a gestão financeira e orçamental das atividades da corte grã-ducal (conhecido como o "Relatório Waringo"), algumas das recomendações do documento - que continha críticas à organização da monarquia -, passam agora a constar num projeto de decreto, cujas linhas gerais foram apresentadas esta quarta-feira, 30 de setembro, pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, Comissão das Instituições.

Este projeto de decreto, cujo texto teve a aprovação pelo Grão-Duque, no início desta semana, salientou o chefe de governo, estabelece a criação da Casa do Grão-Duque, com uma espécie de nova administração estatal.

Este é um dos grandes princípios propostos e consiste na criação da Casa do Grão-Duque, com personalidade jurídica, como explica a informação disponibilizada no site da Câmara dos Deputados. "A Casa do Grão-Duque é estabelecida sob a égide do Grão-Duque". Ou seja, e segundo explicou o primeiro-ministro aos deputados, isso significa que caberá ao marechal da corte chefiar a administração, sendo o responsável pelo pessoal da Casa do Grão-Duque. Esta decisão segue assim uma das recomendações do relatório Waringo que defendia um maior reforço do papel do marechal da corte.

Tornar "a monarquia constitucional mais moderna e transparente"

O principal objetivo do decreto é tornar "a monarquia constitucional mais moderna e transparente". Assim, outra mudança fundamental, salienta o comunicado na Câmara dos Deputados é um quadro profissional claro para o pessoal. "De um modo geral, o pessoal que trabalha para a corte grã-ducal terá de ser adstrito à função pública", refere-se no texto.

Foi também disponibilizado aos deputados um documento de páginas com o organigrama da Casa do Grão-Duque, com o objetivo de introduzir maior clareza e transparência em relação ao funcionamento atual. O organograma será também publicado em anexo ao decreto grão-ducal.

Outra das novidades é a criação de um novo órgão, a Comissão de Coordenação. Este órgão, que será composto pelo marechal da corte e pelo secretário-geral do Conselho de Ministros, "permitirá não só uma melhor coordenação das relações entre o Grão-Duque e o governo, mas também a aprovação do orçamento da Casa do Grão-Duque", refere o comunicado.

Com um carácter de quase supervisão, esta comissão tem como objetivo "assegurar o bom funcionamento da Casa do Grão-Duque, para que seja garantida a transparência pretendida".

Mais orçamento

O orçamento atribuído à corte grã-ducal deverá aumentar a partir de 2021 foi também anunciado. Embora não tenha avançado números concretos, Xavier Bettel advertiu que "mais transparência significa mais custos". Sobretudo quando se pretende que as regras sejam "transparentes e controláveis", como explicou aos deputados.

Os detalhes sobre o novo valor serão revelados quando o projeto de orçamento 2021 (e o projeto de lei sobre a programação financeira plurianual para o período 2020-2024) for apresentado, a 14 de outubro.

Neste âmbito, há também um ponto essencial que diz respeito ao controlo da execução orçamental, a ser feita pelo Tribunal de Contas, que deverá publicar um relatório. Este relatório será posteriormente apresentado aos membros da Comissão para o Controlo da Execução Orçamental da Câmara.

Site único e relatório de atividades para 2022

Durante o debate, o primeiro-ministro informou os deputados que o website monarchy.lu será remodelado, seguindo também aqui outra das conclusões do relatório Waringo, que dizia respeito aos websites da família grã-ducal.

O primeiro site publicava as atividades de toda a família real, enquanto o segundo site tratava exclusivamente das atividades da Grã-Duquesa. No futuro, deverá ser criado um único sítio, reunindo todas as atividades oficiais. Paralelamente, a partir do ano 2022, será publicado, no primeiro semestre de cada ano, um relatório de atividades abrangendo as iniciativas oficiais da família grã-ducal.

O decreto será apresentado pelo primeiro-ministro aos outros membros do Governo na próxima reunião do Conselho de Ministros. O objetivo é publicá-lo o mais rapidamente possível, salientou Xavier Bettel. As várias disposições do documento entrarão em vigor progressivamente a partir de 2021 e até 2022.

Ao mesmo tempo, a Comissão das Instituições e Revisão Constitucional está já a trabalhar na proposta de revisão da atual Constituição, pelo co-relator Mars Di Bartolomeo, para os capítulos dedicados à organização do Estado, do seu território e seus habitantes, do chefe de Estado, da monarquia constitucional, do Governo e das disposições gerais e transitórias.

















