Reforço policial vigia a Schueberfouer

Steve REMESCH As forças de segurança foram destacadas com um maior número de efectivos em torno da Glacis.

Tal como no passado, a polícia estará novamente presente este ano com o seu próprio posto de guarda na entrada e patrulhas à volta do Schueberfouer e no parque municipal.

A esquadra de polícia de Schueberfouer está aberta todos os dias das 14h00 à 1h00, sem interrupção.

Como as forças de segurança explicam num comunicado de imprensa, os agentes dos serviços regionais de polícia especial foram também mobilizados e mantêm-se atentos às autorizações de comércio, bem como aos aspectos técnicos e sanitários.

Além disso, as imagens das câmaras Visupol no Champ du Glacis e no parque, que de qualquer forma estão em funcionamento durante todo o ano, são também permanentemente monitorizadas.

Serviço de crianças perdidas

A polícia mantêm também o seu serviço "Lost Children". Isto permite aos pais, mas também às classes pré-escolares, creches e outros grupos, registar os seus filhos antes da visita de Fouer através de um formulário online.

Quando chegam ao Schueberfouer, a esquadra dá-lhes um autocolante para usarem visivelmente, no qual aparecem o nome da criança e o número de telefone do serviço.

Se as crianças perdidas forem encontradas, a polícia pode então contactar rapidamente os pais ou os encarregados de educação.

Controle de tráfego

A polícia também controla o tráfego em redor do Schueberfouer. Manter o tráfego a fluir é uma prioridade para os agentes de tráfego. Os veículos mal estacionados, que constituem um obstáculo ou um perigo, ou que ocupam ilegalmente lugares reservados a pessoas deficientes, lugares de táxi ou locais de entrega, são apreendidos

Reforços das polícias belga, francesa e alemã

Os outros delitos de estacionamento são tratados em primeiro lugar pelos funcionários municipais da capital. A fim de evitar, tanto quanto possível, a interrupção do tráfego, a polícia recomenda a utilização de transportes públicos e instalações de parqueamento. Para além do destacamento regular de patrulhas caninas em redor do Schueberfouer, a polícia contará também com patrulhas conjuntas com as forças de intervenção alemã, belga e francesa, em conformidade com o acordo de Prüm. Para combater o terrorismo, os acessos à Glacis serão protegidos por pesados bloqueios de estradas. A polícia também alerta contra carteiristas e pede às pessoas que denunciem imediatamente quaisquer objectos ou pessoas suspeitas. A esquadra de polícia da capital, é salientado, continuará a funcionar normalmente durante o Schueberfouer.

