Refill lança petição para restauração servir água da torneira a quem pedir

Paula SANTOS FERREIRA

Em Portugal, quem tem sede pode chegar a um café e pedir um copo de água da torneira. O pedido será atendido e é gratuito. No Luxemburgo não é assim.

Os cafés e restaurantes no Grão-Ducado não têm por hábito servir água da torneira, muitos recusam-se mesmo a servi-la aos clientes, mesmo que estes estejam a consumir. Só vendem água engarrafada.

David Kieffer, co-fundador da Refill Lëtzebuerg, lembra que até há locais da restauração que lançam o aviso nos seus sites de que “não servem água da torneira”.

“As pessoas começaram a ficar com vergonha e deixaram de pedir água da torneira”, diz ao Contacto David Kieffer. Assim, a restauração passou a servir apenas água engarrafada.

Pois chegou a altura de dizer basta. “Devem ser tomadas medidas legislativas”, defende este ambientalista.

Este cofundador da Refill Lëtzebuerg lançou a petição “O direito à água da torneira” para que o setor da restauração “seja obrigado [por lei] a servir água da torneira a todos os clientes que consumam qualquer outra coisa no local”.

Como assinala na petição, a água potável do Luxemburgo “é de alta qualidade” e está disponível diretamente da torneira. A adoção de uma tal lei “irá reduzir significativamente o transporte e importação de água e proteger o meio ambiente”.

Para David Kieffer esta petição é a “consequência lógica das atividades da Refill”. Se já podemos encher a garrafa com água da torneira nas ‘fontes’ de abastecimento de água da torneira pelo país, “porque não encher o seu copo?”

“A diminuição do transporte de garrafas de água pelos camiões melhorava imediatamente o ambiente”, argumenta.

Se o copo de água será gratuito ou terá um preço de custo, ou como na Áustria, “é um assunto a discutir”, diz Kieffer. O importante é que haja uma lei e que os consumidores possam beber água da torneira.

Convite lançado aos portugueses

Este responsável da Refill Lëtzebuerg dá como exemplo outros países europeus, além de Portugal, onde isso acontece: na Áustria, onde a água da torneira é servida a preço de custo, na Noruega, onde é grátis, e em França, onde é um direito legal.

Agora deseja que este seja também um direito dos luxemburgueses. E face à grande comunidade portuguesa no Luxemburgo, e ao bom exemplo de Portugal, David Kieffer convida os portugueses a assinarem a petição, pois o “ambiente é uma questão transnacional, mesmo internacional”.

Este cofundador da Refill no Luxemburgo está confiante no sucesso da iniciativa: “Em 48 horas houve mais de 1000 assinaturas” na petição.

A petição “O direito à água da torneira” foi lançada dia 19 e ao final da manhã de hoje, dia 22, contava com 1211 assinaturas. Até dia 30 de Agosto terá de reunir 4500 assinaturas para ser debatida no parlamento do Luxemburgo e poder ser legislada. A petição pode ser assinada aqui: Petição 1319 na Chambre des Députés do Grão-Ducado.