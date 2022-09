Apesar da profissão de psicoterapeuta ser reconhecida, as consultas não são ainda comparticipadas.

Reembolso psicoterapia. CNS avança para procedimento de mediação com Fapsylux

Apesar da profissão de psicoterapeuta ser reconhecida, as consultas não são ainda comparticipadas.

A Caixa Nacional de Saúde (CNS) vai avançar com o procedimento de mediação para ultrapassar o impasse nas negociações com a Federação das Associações de Psicoterapeutas do Luxemburgo (Fapsylux), sobre o reembolso das consultas de psicoterapia.

Apesar da profissão de psicoterapeuta ser reconhecida, as consultas não são ainda comparticipadas. As duas partes estão há alguns anos a tentar chegar a um entendimento.

Segundo refere a CNS num comunicado divulgado esta quarta-feira, as exigências tarifárias por parte da Fapsylux são elevadas e ultrapassam em 70% o atual valor que é cobrado aos pacientes.

Para "desbloquear a situação o mais rapidamente possível, a CNS decidiu iniciar o procedimento de mediação para agilizar o pagamento dos serviços dos psicoterapeutas", lê-se no comunicado.



