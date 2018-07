A partir do próximo dia 1 de agosto entra em vigor nova legislação do Planeamento Familiar, anunciou ontem, sexta-feira, a Caixa Nacional de Saúde (CNS). Os contracetivos vão ser comparticipados para mulheres até aos 30 anos.

Reembolso de métodos contracetivos alargado para mulheres de 30 anos

Com as novas medidas, todas as mulheres inscritas na CNS, com idade máxima de 30 anos, têm direito ao reembolso de contracetivos, nos quais se incluem a pílula, anel vaginal e adesivo (patch).



Também o dispositivo intra-uterino (DIU), que até agora não eram comparticipado, é abrangido por um reembolso de 80%, ou valor máximo de 75 euros.

A ministra da Saúde e da Igualdade de Oportunidades, Lydia Mutsch garante que estas medidas "são um avanço notável para a saúde das mulheres", ao mesmo tempo que mostram "a modernização do sistema de saúde [luxemburguês]".

Já o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, sublinhou que "as medidas vêm complementar os avanços feitos nos últimos anos". Até agora, o reembolso era feito para mulheres com 25 anos, medida introduzida em 2012. Até essa data, os métodos contracetivos não eram reembolsados.