O plano desenhado para os transportes públicos vai manter-se inalterado até ao início do próximo mês.

Redução dos comboios e autocarros mantêm-se até 4 de maio

Com regras apertadas, a CFL está a adaptar os horários dos comboios e autocarros a tempo do anunciado regresso às aulas, incluído na primeira fase de desconfinamento. O regresso à "normalidade" está previsto para 4 de maio. Até lá, a oferta mantêm-se reduzida com menos transportes a circular no Grão-Ducado.

Antes, já a partir de segunda-feira, dia 20 de abril, a entrada e a permanência nos transportes públicos entra numa nova fase. O uso de máscara é obrigatório para passageiros e condutores. Quem não cumprir arrisca uma multa de 149 euros.

Em comunicado, o Ministério da Mobilidade e das Obras Públicas reforça que a entrada nos autocarros vai deixar de se fazer pela porta da frente. A primeira fila deve estar desocupada.

"Fortemente reduzida", a circulação dos autocarros e dos comboios "continuará a sê-lo até 3 de Maio inclusive, apesar do reinício das obras", adverte o governo. "Até lá, estamos a trabalhar num plano de transportes que será novamente adaptado".





