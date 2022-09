Iniciado em 2017 como parte de um projeto transfronteiriço e europeu, o desenvolvimento de uma rede de ciclovias na fronteira entre o Luxemburgo, França e Bélgica está prestes a ser concluído. Seis estações já estão ligadas.

Rede de ciclovias entre Luxemburgo, França e Bélgica está quase pronta

Numa altura em que o número de trabalhadores transfronteiriços continua a aumentar e a rede de estradas e autoestradas está saturada nas horas de ponta, multiplicam-se projetos de várias dimensões para facilitar a intermodalidade. A combinação do automóvel, dos transportes públicos, das deslocações a pé e de bicicleta tornou-se um mantra para reduzir a pegada de carbono.

Portugal é o país que produz mais bicicletas na União Europeia O país produziu 2,9 milhões de bicicletas em 2021, ano em que a produção deste veículo em toda a UE aumentou 11%.

Contudo, há necessidade de equipamento e infraestruturas adequadas para encorajar esta mobilidade suave e convencer as pessoas a adotá-la. Por exemplo, quem gostaria de pedalar de casa para uma estação numa rota utilizada por milhares de veículos, com o risco que isso representa?

Projeto tem orçamento de 8,3 milhões de euros

A fim de oferecer uma solução segura e "verde" aos seus habitantes, as coletividades da região das Três Fronteiras, nas fronteiras do Luxemburgo, Bélgica e França, uniram esforços para criar um programa conjunto, denominado "Mobilité douce 3 frontières". O orçamento total é de 8,3 milhões de euros, incluindo 3,4 milhões defundos europeus (programa Interreg).

Este projeto consiste em ligar os centros urbanos e especialmente as várias estações nesta zona transfronteiriça. "Baseia-se num pedido da população, e é também uma necessidade. 22.000 veículos por dia utilizam a estrada departamental 618 e a rotunda das Três Fronteiras em Mont-Saint-Martin. É uma espécie de bloqueio. Por exemplo, à tarde, a partir das 14h ou 15h, vindo de Pétange e Rodange, não há trânsito", explica Serge de Carli, presidente da Câmara de Mont-Saint-Martin e presidente da comunidade da aglomeração Grand Longwy.

Assim, foi realizado um "trabalho de parceria", com o Grand Longwy, os municípios de Aubange, Messancy e Pétange, bem como a empresa intermunicipal Idelux. Em 2017, foi lançada a construção de uma rede de percursos cicláveis e pedonais, 90% dos quais em corredor próprio. Quase 27 km para ligar as comunas e estações entre elas.

Com as limitações e atrasos ligados à crise sanitária, o calendário de trabalho foi adiado por um ano. Mas o projeto está quase a ser concluído. "Mais de 20 km foram completados, faltam ainda alguns quilómetros do lado de Aubange, e também a ponte pedonal no ponto das três fronteiras", explica Audrey Robert. O gestor do projeto na Idelux Travaux Publics sublinha "um trabalho a longo prazo. Por vezes, começámos do zero para criar os corredores exclusivos, ao longo das linhas ferroviárias, por exemplo".

Os portugueses mais conhecidos de Esch. Jorge, o rei das bicicletas Em Esch-sur-Alzette, toda a gente sabe quem são. Os portugueses que ao longo dos anos se tornaram autênticos monumentos da cidade. Como se diz na gíria popular, são mais conhecidos que o tremoço.

Distância máxima de 20 minutos de uma estação

O objetivo final do projeto é ligar seis estações na aglomeração das três fronteiras: Longwy, Messancy, Athus, Rodange (através do novo P+R), Lamadelaine e Pétange. A ideia é que um residente possa chegar a uma destas estações a partir de casa em menos de 20 minutos de bicicleta.

Em cada um destes locais, devem ser construídos abrigos para bicicletas e estações individuais de carregamento para bicicletas elétricas. "As encomendas foram feitas há dois meses, e a sua conclusão está prevista para o final do ano", precisa Audrey Robert.

Esta sexta-feira, ao final da manhã, os vários parceiros do projeto reuniram-se em frente à estação de Longwy. De facto, como parte da Semana Europeia da Mobilidade, o objetivo é divulgar esta rede e sensibilizar os utilizadores.

Estão previstas outras reuniões, por exemplo no sábado em frente à estação de Messancy ou na P+R em Rodange. Na quarta-feira à tarde (21 de setembro), na Place Darche em Longwy-Haut, serão também inauguradas as bicicletas de sistema público do Smitral, o sindicato dos transportes de Grand Longwy.

A inauguração parcial das ciclovias aconteceu esta sexta-feira Foto: Grand Longwy/DR

Mobilidade suave, uma necessidade acrescida

Embora esta rede de mobilidade suave ainda não esteja completa, os parceiros já estão a olhar para o futuro. "Estamos a pensar numa extensão", conta Audrey Robert. Já o presidente da Idelux, Séverine Pierret, elogia "a importância de trabalhar neste projeto transfronteiriço, porque a mobilidade tornou-se uma questão crucial".

É verdade que desde 2017, entre o afluxo de novos trabalhadores transfronteiriços e o aumento dos imperativos ambientais, a necessidade deste tipo de iniciativa acelerou consideravelmente.

A Semana Europeia da Mobilidade no Luxemburgo Vários eventos e atividades estão a ser organizados no Luxemburgo como parte da Semana Europeia da Mobilidade, com início nesta sexta-feira. Por exemplo, este sábado das 10h às 18h, a Cidade do Luxemburgo organiza um dia de intercâmbio e informação com a população sobre o plano de mobilidade (Mobilitéitsplang) que lançou. O estado dos avanços, os próximos passos, as questões que se colocam... Tudo pode ser discutido informalmente. Os municípios de Esch-sur-Alzette e Colmar-Berg estão a oferecer um dia sem carros no sábado 17 e quinta-feira 22 de Setembro, respetivamente. O programa completo desta Semana Europeia da Mobilidade no Luxemburgo está disponível no website mobiliteitswoch.lu.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

