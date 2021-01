Um quarto dos candidatos são mulheres.

Recrutamento na polícia. 800 candidatos para 200 vagas

Ana Patrícia CARDOSO Um quarto dos candidatos são mulheres.

O Governo fez um primeiro balanço da campanha de recrutamento para a polícia do Luxemburgo e o resultado supera as expetativas. Foram registadas mais de 800 candidaturas para as primeiras 200 vagas.

"Recebemos muitas candidaturas, o que nos deixa optimistas para o futuro", disse Henri Kox, Ministro da Segurança Interna, sobre este números.

Entre eles, há "uma centena de policias que se candidatam para terem uma promoção interna", indica Philippe Schrantz, diretor-geral da polícia do Grão-Ducado. Schrantz diz também que cerca de um quarto dos candidatos são mulheres, o que significa um aumento da presença feminina na polícia - hoje está nos 12% - e isso "é importante", garante.

Os selecionados vão estar sujeitos a provas linguísticas, desportivas e psicológicas.







