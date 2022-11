A temperatura média de outubro deste ano bateu o recorde da de outubro de 2006 e foi superior em 2,9ºC à dos restantes meses de outubro desde que há registos.

Recorde histórico. Outubro de 2022 foi o mais quente de sempre no Luxemburgo

O mês de outubro de 2022 foi o outubro mais quente de sempre no Luxemburgo. Com uma média mensal de 12,8°C, o outubro deste ano bateu o recorde de 2006 - quando foi registada a mesma temperatura média mensal de 12,8ºC - e é considerado pelos meteorologistas do Grão-Ducado o mais quente registado na história da estação meteorológica do Findel desde 1947, refere o Meteolux.

Os valores médios mensais, registados no mês que passou, foram superiores em 2,9°C aos da temperatura normal registada nos meses de outubro de 1991 a 2020, que se fixou nos 9,9°C.

Com a "baixa pressão sobre o Atlântico Norte e as ilhas britânicas e áreas de alta pressão sobre a Europa Central ou Oriental, massas de ar de origem subtropical, demasiado quentes para a estação, dirigiram-se regularmente para o Luxemburgo, durante outubro de 2022, num fluxo de sudoeste", explica a análise do Meteolux.

O instituto acrescenta que, em comparação com o período de referência de 1991 a 2020, este ano "ocorreu uma forte anomalia de baixa pressão sobre o Atlântico Norte e uma forte anomalia de alta pressão sobre partes da Europa do Sul e do Leste" que contribuem para justificar os valores de temperatura média mensal registados.

Ainda assim, e apesar do outubro com a temperatura média mensal mais alta de que há registos ter sido o de 2022, o recorde de temperatura máxima atingida num mês de outubro, no Grão-Ducado, continua a pertencer ao ano de 2011. No dia 2 de outubro desse ano a temperatura máxima foi de 26ºC. Já o valor diário mais alto registado em outubro de 2022 foram os 21,8°C atingidos no dia 28.

Valores acima dos 20ºC em outubro mais frequentes a partir do ano 2000

Ainda que a temperatura mensal média tenha batido recordes com o novo milénio, foram vários os meses de outubro, em diferentes décadas do século XX, que registaram dias com valores iguais ou superiores aos 20ºC.

O dia 30 de outubro de 1968 foi o primeiro, desde que a estação do Findel faz registos, a atingir essa temperatura (com 20,2ºC de máxima). A 23 de outubro de 1971 e a 21 de outubro de 1989 também foram atingidos valores acima dos 20ºC (21ºC e 21,5ºC, respetivamente).

No entanto, o Meteolux sublinha que os valores amenos (20ºC ou mais) verificados em outubro têm vindo a ocorrer com "mais regularidade desde os anos 2000". Houve, pelo menos, oito meses de outubro desde o início do milénio, incluindo o de 2022 e o de 2011, com temperaturas diárias iguais ou superiores aos 20ºC, apontam a análise do instituto de meteorologia.

