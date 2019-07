Amanhã, dia 24, esperam-se temperaturas de “37 graus em Moselle e L’Alzette”, e quinta-feira o termómetro pode atingir temperaturas nunca vistas desde 1947, indica o MeteoLux.

Recorde de calor: máxima pode chegar aos 40 graus, dia 25

Amanhã, dia 24, esperam-se temperaturas de “37 graus em Moselle e L’Alzette”, e quinta-feira o termómetro pode atingir temperaturas nunca vistas desde 1947, indica o MeteoLux.

Desde há 72 anos que os dias mais quentes do Luxemburgo foram registados a 8 e 12 do agosto abrasador de 2003, onde o termómetro chegou aos 37,9 graus, na estação meteorológica do aeroporto Findel, segundo informações avançadas pelo MeteoLux ao Contacto.

Pois bem. Quinta-feira poderá haver um novo recorde destas temperaturas máximas absolutas. As previsões apontam para que neste dia, 25 de julho, a temperatura máxima possa chegar aos 40 graus celsius no Grão-Ducado.

Um calor nunca registado e sentido desde 1947, de acordo com a divisão do clima do MeteoLux, que tem os registos climatéricos das temperaturas mais altas, mais baixas, da queda da neve, da chuva e do vento desde 1947 e a comparação entre todos os anos até agora.

O alerta laranja para estes dias de canícula já foi lançado. Hoje o calor já se faz sentir com os termómetros a chegar aos 33 graus, mas que se intensifica amanhã, quarta-feira, dia 24, com temperaturas esperadas de “37 graus em Moselle e L’Alzette”, precisa este instituto de meteorologia. Para quinta-feira são esperados os valores máximos entre 35 e os 40 graus. Segundo o MeteoLux, este calor deve-se às condições anticiclónicas estáveis sobre a Europa Central e Ocidental.

Depois as temperaturas irão descer e no sábado já se espera tempo nublado e com aguaceiros. Domingo as temperaturas ficam-se pelos 25 graus.

Viver o calor em segurança

Para estes dias o Ministério da Saúde elaborou as cinco regras de ouro para que os luxemburgueses possam apreciar de modo saudável os dias mais quentes.

A primeira é beber muita água, mineral ou gasosa, pelo menos, litro e meio por dia. A segunda é passar a maior parte do dia à sombra e em locais mais frescos. Dentro de casa, deve-se fechar as janelas e os estores durante o dia, para não deixar entrar o ar quente.

Aconselha-se ainda a evitar as atividades físicas mais intensas durante as horas de maior calor e a tomar muitos duches.

Os cuidados são redobrados para as pessoas de idade e que vivem sozinhas. Estas, aconselha o ministério da Saúde devem ser visitadas todos os dias de maior calor verificando se dispõem de água suficiente para se manterem hidratas e se a bebem com regularidade.