Reconhece este homem? A polícia procura-o por roubo

Redação A Polícia do Luxemburgo lançou hoje um apelo público sobre informações e o paradeiro deste indivíduo visto pela última vez na Praça de Strasbourg.

As imagens do indivíduo foram captadas pelas câmaras de vigilância de um banco na Praça de Strasburgo, na capital, e estão a ser divulgadas pela polícia do Luxemburgo.

O indivíduo na fotografia estava a levantar dinheiro do caixa multibanco com um cartão de crédito roubado em dezembro de 2019.

Foto: Polizei

É esta a razão pela qual a polícia está a divulgar estas imagens num apelo à população. Quem conheça ou tenha visto este sujeito, tenha informações sobre ele ou saiba do seu paradeiro deve entrar em contacto com a polícia através do número de telefone +352 244 57 1000, ou por email para police.portedusud@police.etat.lu.

