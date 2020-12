Recolher obrigatório. Multas aumentam para 300 euros

A partir de 26 de dezembro duplica o valor da coima por circular na rua entre as 21h00 e as 06h00 da manhã sem justificação. A polícia multou mais 150 pessoas na semana passada.

A partir de 26 de dezembro duplica o valor da coima por circular na rua entre as 21h00 e as 06h00 da manhã sem justificação. A polícia multou mais 150 pessoas na semana passada.

O recolher obrigatório é para levar muito a sério. E depois do Natal quando entrar em vigor o confinamento mais rigoroso o valor da multa por desrespeitar esta medida aumenta praticamente para o dobro.

Até agora a coima por circular na rua entre as 23h00 e as 06h00 da manhã é de 145 euros, podendo ser superior em certos casos, nomeadamente se a pessoa já tiver violado o recolher obrigatório anteriormente.

A partir de 26 de dezembro o recolher obrigatório passa a vigorar entre as 21h00 e as 06h00 e a multa por desrespeitar a esta medida passa a ser de 300 euros. É este o valor que consta no projeto de lei hoje apresentado pelo Governo sobre as novas medidas restritivas a serem aplicadas no confinamento rigoroso.



Desde que foi imposto o recolher obrigatório tem havido sempre residentes "apanhados" pelas equipas policiais de vigilância a violar a medida.

Na semana passada, 150 pessoas foram multadas por esta mesma violação, de acordo com o relatório semanal das autoridades divulgado hoje.

Sábado passadao, num dos controlos policiais, os agentes multaram um grupo de nove pessoas que permaneciam na via pública, na rua Do Brill, em Esch-sur-Alzete, após as 23h00 e sem justificação.

A polícia do Luxemburgo avisa que continuará a efetuar estas vigilâncias "mesmo durante as férias, em todo o país", e lembra que a propagação do vírus da epidemia "só pode ser contida se cada indivíduo se comportar de uma forma responsável e solidária".

