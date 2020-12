Recolher obrigatório. Ir buscar refeições ao restaurante não é justificação válida após as 21h

Os restaurantes podem entregar refeições em casa, mas não é permitido o serviço de ''take away' e os clientes não podem ir buscá-las ao restaurante, esclarecem os ministros.

Durante este confinamento, os restaurantes e cafés continuam encerrados, mas podem realizar o serviço de entrega de refeições a casa dos clientes, mesmo após as 21h00, quando se inicia o recolher obrigatório, esclarecem os ministros das Classes Médias, Lex Delles e da Segurança Interna, Henri Kox numa resposta parlamentar ao deputado Sven Clement, dos Piratas, hoje divulgada.



O serviço de entregas está incluído nas exceções de circular na via pública durante o recolher obrigatório, pois é “uma atividade profissional”, dizem os ministros.

Contudo, os não podem ter as portas abertas para entregar as refeições aos clientes no próprio estabelecimento, nem os clientes podem sair à rua para ir buscar refeições ao restaurante.

“O ‘take-away’ não é um motivo válido para se circular na via pública, o cliente não o pode fazer depois das 21h00”, escrevem os governantes.

Lex Delles e Henri Kox sublinham na resposta parlamentar que a restauração tem assim de apostar no serviço de entregas em casa em vez do ‘take away’.



Encomendas até às 21h00

Segundo a Federação nacional dos proprietários de hotéis, restaurantes e cafés (Horesca), as encomendas têm de ser feitas até às 21h00.

A Horesca diz ainda, no seu site (www.horesca.lu), que os trabalhadores poderão abandonar o restaurante após o início do recolher obrigatório (21h), mas deverão estar na posse de um justificativo que esclareça as funções que ocupa na empresa.

Recorde-se que quem circular na rua entre as 21h00 e as 06h00 sem justificação válida incorre numa multa de 300 euros. Também os proprietários da restauração, bares e cafés podem incorrer em multas por desrespeitar as medidas de restrição.

