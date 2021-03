A polícia aplicou uma coima a um indivíduo que pedalava desnorteado pelas ruas da capital esta madrugada a horas proibidas. Mas houve mais álcool ao volante e acidentes.

Luxemburgo 2 min.

Recolher obrigatório. Ciclista alcoolizado e aos ziguezagues é multado em 300 euros

A polícia aplicou uma coima a um indivíduo que pedalava desnorteado pelas ruas da capital esta madrugada a horas proibidas. Mas houve mais álcool ao volante e acidentes.

Ruas da capital desertas devido ao recolher obrigatório com os agentes policiais a manterem as ações de vigilância. Eis senão quando, vêm um ciclista aos ziguezagues na avenida Marie-Thèrèse à Luxembourg, pelas 2h00 da madrugada deste domingo, em pleno recolher obrigatório. Os agentes policiais interrompem a viagem do ciclista pedindo-lhe o certificado de permissão de circulação na via pública durante o recolher obrigatório. Não tinha. Fazem o teste de alcoolemia a este condutor. Acusou uma percentagem mais elevada de álcool no sangue do que o permitido. Resultado: 300 euros de multa e abertura de um processo penal.

Mas este não foi o único condutor alcoolizado da noite. De acordo com o relatório policial. Na Boulevard Emile Krieps, em Differdange os agentes policiais tentaram parar o condutor de um veículo por volta da 1h50 de domingo, mas o motorista tentou fugir várias vezes. Quando o automóvel foi imobilizado o condutor foi submetido ao teste de pesquisa de álcool no sangue que acusou positivo. O condutor ficou com a carta de condução apreendida e ele e o passageiro que seguia no veiculo foram multados por violarem o recolher obrigatório.

Luxemburgo. Os perigos e acidentes que os condutores alcoolizados causam Dos cinco casos relatados pela polícia, nos últimos dois dias, dois resultaram em acidentes com feridos ligeiros. O modo de condução denunciou o efeito do álcool nas outras situações e impedindo antes que algo sério acontecesse.

Mais álcool no sangue e outros dois acidentes

Pelo mesmo motivo, a polícia avisou quatro pessoas ontem à noite em Ulflingen na Grand-Rue. Uma patrulha policial notou seu veículo, que seguia em uma linha sinuosa. Ao verificar o motorista, os policiais encontraram um forte odor de álcool. O teste de álcool deu positivo. Por esse motivo, os policiais deram ao homem uma proibição provisória de dirigir e fizeram um registro. A carteira de motorista foi retirada.

Tal como o ciclista da capital, também a polícia foi alertada pela condução aos 'esses' de uma viatura na Grand-Rue, em Ulflingen. No carro seguia o motorista mais três passageiros. Quando o polícia se aproximou da janela do veículo para falar com o condutor sentiu um forte cheiro a álcool. O teste de alcoolemia acusou positivo para o condutor.

Pelo mesmo motivo, a polícia avisou quatro pessoas ontem à noite em Ulflingen na Grand-Rue. Uma patrulha policial notou seu veículo, que seguia em uma linha sinuosa. Ao verificar o motorista, os policiais encontraram um forte odor de álcool. O teste de álcool deu positivo. A carta de condução foi retirada e o indivíduo está impedido de conduzir por um certo período de tempo.



No sábado, duas viaturas colidiram na estrada CR 306 entre Vichten e Bissen, pelas 17h30. Da colisão resultou um ferido. No local estiveram o CIS de Ettelbrück com a sua ambulância e o CIS de Vichten. Em Bech-Kleinmacher o CIS de Schengen e Remich com ambulância de Remich foram chamados à rua de Remich onde um motociclista teve um acidente, tendo caído da moto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.