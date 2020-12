A partir de hoje, saiba quais são as justificações válidas e livres de multa para circular na via pública entre as 21h00 e as 06h00.

Recolher obrigatório. As únicas exceções para andar na rua depois das 21h00

Posso ir passear o meu cão à rua depois do recolher obrigatório? Ou comprar um medicamento em falta?

Aqui ficam as situações em que pode andar nas ruas do Luxemburgo depois das 21h00 e até às 06h00, de acordo com a nova lei, a partir de hoje em vigor e até dia 10 de janeiro.

Se estiver a regressar ou a ir para o seu trabalho ou por outras razões profissionais;

Consultas médicas ou prestação de cuidados de saúde que não podem ser adiados ou prestados à distância;

Compra de medicamentos ou produtos de saúde;

Por razões familiares imperativas;

Assistência e cuidados a pessoas vulneráveis ou precárias ou para cuidar de crianças;

Em resposta a uma citação judicial, policial ou administrativa;

De ou para uma estação ferroviária ou aeroporto no contexto de uma viagem ao estrangeiro; em ligação com o trânsito na rede de autoestradas;

Circular num raio de um quilómetro do local de residência para as necessidades dos animais de estimação;

Em casos de força maior ou situação de necessidade.

A partir de hoje as multas por violação do recolher obrigatório passam a ser de 300 euros, ou mais, como por exemplo, no caso de quem já foi avisado ou multado por incumprimento.

