Recolher obrigatório. As 10 exceções previstas na lei para sair à rua entre as 23h00 e as 6h00

Paula SANTOS FERREIRA Conheça os casos específicos em que pode circular na via pública durante as horas proibidas e que constam na alteração à lei da luta contra a covid-19.

O Parlamento aprovou as alterações à lei de 17 de junho de 2020 de medidas de prevenção à epidemia, no dia 29, numa altura em que a situação no Luxemburgo é “extramente preocupante” como assumiu a ministra da Saúde, Paulette Lenert. A par com novas restrições, entrou em vigor o recolher obrigatório que vigora até ao dia 30 de novembro, incluído.



A nova lei que entrou em vigor a 30 de novembro prevê exceções à proibição de sair à rua entre as 23h00 e as 6h00 da manhã, o horário abrangido pelo recolher obrigatório, em que toda a população deverá permanecer em casa. Quem não o fizer com justificação que conste na lei incorre numa multa de 145 euros.

Quais são então as exceções previstas na lei?

1. Deslocações profissionais, regresso ou ida para o trabalho;

2. Deslocações para formação ou educação, professores e alunos;

3. Deslocações para compra de medicamentos ou produtos de saúde;

4. Deslocações para consultas médicas ou cuidados de saúde que não podem ser adiados ou realizados à distância;

5. Deslocações por razões familiares urgentes, para assistência e cuidados a pessoas vulneráveis ou em situação precária ou para cuidar de crianças;

6. Deslocações para citação judicial, policial ou administrativa;

7. Deslocações de ou para uma estação ferroviária ou aeroporto no contexto de uma viagem ao estrangeiro;

8. Viagens ligadas ao trânsito na rede de auto-estradas;

9. Deslocações curtas num raio de um quilómetro em redor do local de residência para as necessidades dos animais de estimação;

10. Deslocações em caso de força maior ou de situação de necessidade.

Todas estas situações não devem dar origem a ajuntamentos, alerta o texto da lei.

Documentos comprovativos

São estes os casos previstos na lei em que é permitido circular no exterior durante as horas do recolher obrigatório.

Recolher obrigatório. Trabalhadores têm de ter certificado do empregador para andar na rua Quem tem de se deslocar por razões profissionais, entre as 23h00 e as 6h00, tem de trazer consigo um atestado da empresa onde trabalha, explicou ao Contacto o Ministério da Segurança Interna.

A todas as pessoas pede-se que tragam consigo um documento, certificado ou comprovativo do motivo porque estão na rua nestas horas, como por exemplo, o bilhete de viagem ou o certificado do empregador, receita médica da urgência, ou marcação da consulta.

Todos os transportes públicos mantém as suas rotas e frequências nos horários abrangidos pelo recolher obrigatório.

