Recolha de lixo em Berdorf e na capital foi um sucesso

Dezenas de voluntários na zona da gare da cidade do Luxemburgo e na localidade de Berdorf fizeram este sábado uma recolha de lixo de forma espontânea e dinâmica, no âmbito do ‘World Clean-Up Day’.

Lenços de papel, garrafas e copos em plástico, embalagens, cigarros e o mais variado tipo de lixo deitado fora de forma inapropriada foi apanhado e tratado adequadamente.



Em virtude do lixo que tem aumentado exponencialmente nos últimos anos um pouco por todo o planeta, o movimento ‘Clean-Up Day’ foi criado e lançado na Estónia em 2008. Cresceu e tem sido colocado em prática atualmente em cerca de 150 países que já juntaram mais de 40 milhões de voluntários na recolha de milhares de toneladas de lixo com o objetivo de tornar o planeta mais limpo.

O Luxemburgo também já aderiu ao movimento.

