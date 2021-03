A equipa que gere o estabelecimento prisional não está incluída no grupo prioritário.

Reclusos de Schrassig vão ter prioridade na vacinação

Ana Patrícia CARDOSO A equipa que gere o estabelecimento prisional não está incluída no grupo prioritário.

A confirmação chegou pela mão de duas ministras, da Saúde e da Justiça, numa resposta parlamentar conjunta nesta segunda-feira. Paulette Lenert e Sam Tanson confirmaram que os reclusos da prisão do Luxemburgo vão ser vacinados entretanto, sem especificar datas. Um dos motivos apresentados pela dupla de governantes foi a "obrigação do Estado de e "garantir o máximo possível" que os detidos não adoeçam. Logo, o objetivo é limitar o risco de infeção com um vírus altamente contagioso "num ambiente fechado e marcado pela promiscuidade".

Vale lembrar que, no final de maio, foi detetado um caso de covid-19 entre os detidos e este foi imediatamente isolado no hospital. Os outros reclusos que poderiam ter tido contacto testaram negativo.

Outro dos motivos é a constatação óbvia de qua seria "difícil contatar e vacinar os presos individualmente", uma vez que estes não têm permissão para sair do complexo penitenciário. A vacinação de todos também servirá para "evitar tensões" que possam surgir entre quem foi, ou não, vacinado.

Apesar dos reclusos terem agora prioridade na vacinação contra a covid-19, a equipa que gere a instalação prisional terá de esperar pelo convite para se vacinar. Decisão em consonância com a Comissão Nacional de Ética (CNE) que recomenda não priorizar nenhuma categoria socioprofissional, com exceção profissionais de saúde.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.